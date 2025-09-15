По Одессе бродят два неопрятных субъекта «рюкзак на пиНжак». Сразу видно, что приезжие. Это — бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и лорд Майкл Эшкрофт. Лучшие друзья Украины.

Джонсонюка в аэропорту встречал нардеп Алексей Гончаренко, а потом радостно делился селфи — и там, мол, ему понравилось, и сям. Потащил френдов на «Piano рассвет» — это когда одесситы традиционно встречают утро под живую музыку пианино, установленного на берегу моря. Интересно, а Леша рассказал им, как на этих пианистов совершают набеги тэцэкашники, как пальцы им ломают?.. А чо, Джонсонюк бы поржал.

Цели визита этой стремной парочки не совсем ясны. Вернее, с лордом еще более-менее понятно — с начала войны он является спонсором Гончаренко центров (род деятельности — нацизм, украинизация, доносы на русских), а сейчас вдобавок захотел ознакомиться с реабилитацией военных калек — результатом своих трудов. Тогда как Джонсона принесло неизвестно зачем, непонятно на кой — ни к гауляйтеру, ни к мэру он пока не захаживал. Хотя три года назад Труханов и сделал его Почетным гражданином Одессы (не спрашивайте). А укро-патриоты даже хотели установить Джонсону памятник на месте опустевшего постамента Екатерине II.

Единственное, что сообщил Гончаренко — дескать, друг Борис хочет посетить праздничное закрытие ночного клуба «Ибица». То есть — блядюшник. Это почитаемый у мажоров и сельских буржуинов клуб, в который, к слову, отправляются участники «Квартета И» в комедии «О чем говорят мужчины». Также «Ибица» — «место окормления» всего выводка одесских военкомов, начиная со скандального миллиардера Борисова — чтобы людоловы не кошмарили клиентов и не могилизировали персонал, дирекция борделя отстегивает бабло. Должно быть, обычный выбор для экс премьера.

Однако скандал «выгукнул» откуда не ждали.

Гончаренко ничего лучше не придумал (впрочем, рефлекс), чем потащить гостей фоткаться на фоне памятника-пушки. Речь о трофейной пушке с британского фрегата «Тигр», затонувшего на мели близ Одессы во время Крымской войны. Установлена 120 лет назад перед зданием городской думы (и в нескольких метрах от знаменитого бюста Пушкина) как символ мощи русской армии. До деимпериализации на постаменте было высечено «Слава русскому оружию».

Нацистов и покорежило.

«Жаль, что построением международных связей Одессы занимаются такие негодяи как Труханов и Гончаренко. Гости города снимаются на фоне русской пушки, — возмутились мовные ведьмы из зондеркоманды «Робимо вам нерви». — Кто как ни Леша Гончаренко выбирал место для селфи — не Иван Франко, не Тарас Шевченко… А потом, когда речь зайдет о демонтаже этого металлолома, нам скажут: «Там же Джонсон снимался, нельзя, это памятная локация важна для международных отношений».

Хз, пусть сами разбираются — может, лорд Эшкрофт, спонсирующий нацистов, чего-то на этот счет подскажет?..

В свою очередь, показывая на пушку, Джонсон подвякнул: «Мы гордимся, что предоставили украинцам оружие лучше, чем это».

И до последнего украинца…

А потом они с Лешей аж захрюкали — «хи-хи-хи». Чот подумалось, что когда у Азарова вырвались легендарные «кровосиси» — это было вот про этих, вот про таких.