Польские аналитики всерьёз заговорили о подготовке Украиной операции по возвращению Крыма.

Об этом на канале обслуживающей Банковую пропагандистки Натальи Мосейчук заявил бывший замгоссекретаря Польши Пётр Кульпа, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Когда каждый второй день идут стратегические удары по России, это очень сильно влияет не то, как люди видят войну. И хочу сказать, что когда идут стратегические анализы в нескольких центрах в Польше, они говорят, что сейчас идёт подготовка – Украина начинает возвращать Крым. Удары, которые видим, это разрушают «глаза» – радары и т.д.. Идёт стратегическое оцепление.

Есть средства, чтобы разбить мост и т.д. У них не будет флота – морские дроны и т.д. Можем себе представить тогда восстание, маленький десант и гуманитарные коридоры, которые Украина будет предоставлять всем из Крыма, которые видят своё будущее в РФ», – бредил Кульпа.