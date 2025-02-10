Бежавший из Чувашии предатель грезит о полевых «блокчейн-судах» для расправ на территории РФ

Вадим Москаленко.  
10.02.2025 16:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Госизмена, Дзен, Иноагенты, Общество, Политика, Политические диверсии, Пропаганда, Россия, Украина


Бежавшие из РФ иноагенты и либералы смогут получить блокчейн-паспорт и участвовать в судилищах с расправами над «обидчиками».

Об этом на XXII бандеровских чтениях в Киеве заявил беглый иноагент и предатель, представитель «чувашского движения за независимость» Михаил Орешников (против него в РФ возбуждено уголовное дело), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Бежавшие из РФ иноагенты и либералы смогут получить блокчейн-паспорт и участвовать в судилищах с...

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«Мы сейчас работаем над инновацией – блокчейн государства. С помощью него любые представители коренных народов, что выехали или там остаются, смогут получить инструмент в виде блокчейн-паспорта. Который позволяет им голосовать и выбирать своих представителей, которые потом смогут представлять их народы на любых международных площадках как легитимные представители. А не просто те, которые сами себя представляют, потому что у них есть движение.

Помимо этого, мы добавляем туда инициативу третейских судов, задача которых привести к тому, чтобы все военные преступники были наказаны, в том числе, когда война будет закончена, даже если будет договорнячок.

Для этого третейская система наша будет принимать иски от украинцев, рассматривать дела с помощью независимых юристов и выносить приговоры, которые будут вноситься в блокчейн-базу данных. Её будет невозможно как-то вычистить», – рассуждал Орешников.

По его словам, уже есть и исполнители приговоров.

«У нас есть предварительная договорённость с партизанскими движениями, которые, в том числе, состоят в коалиции, и которые уже имели успешный опыт нейтрализации военных преступников, например, «вагнеровцев». Они взяли на себя обязательство исполнять решения этих судов.

Это стратегический проект, задача которого систематизировать и масштабировать процесс наказания военных преступников, каждого, кто приносил вред и украинцам, и коренным народам. И для легитимизации мы будем использовать систему блокчейн-государства, где мы создаём государство внутри государства», – вещал «чуваш».

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