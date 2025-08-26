Бежавшие от войны украинцы боятся возвращаться, опасаясь расправ

Игорь Шкапа.  
26.08.2025 19:59
  (Мск) , Киев
Просмотров: 345
 
Вооруженные силы, Дзен, Миграция, Нацизм, Общество, Политика, Россия, Украина


Покинувшие с начала 2022 года страну граждане Украины опасаются, что им будут совсем не рады дома.

Об этом в беседе с депутатом Госдумы РФ I созыва, либеральным журналистом и иноагентом Игорем Яковенко, заявила директора Института демографии НАН Украины Элла Либанова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Покинувшие с начала 2022 года страну граждане Украины опасаются, что им будут совсем не...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Те, кто за границей находится, говорят, что они боятся ехать. Их настолько пугают рассказами, что их прямо тут чуть ли не “где ты был до 2013 года!”. Вот люди начинают бояться ехать», – говорит Либанова.

Впрочем, она тут же попыталась сгладить ситуацию, предполагая, что «все устаканится, никто их не будет здесь встречать плохо».

При этом социолог призвала всех, включая работодателей, писать своим знакомым за границу, чтобы они не чувствовали себя отрезанными.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить