Бежавшие от войны украинцы боятся возвращаться, опасаясь расправ

Покинувшие с начала 2022 года страну граждане Украины опасаются, что им будут совсем не рады дома.

Об этом в беседе с депутатом Госдумы РФ I созыва, либеральным журналистом и иноагентом Игорем Яковенко, заявила директора Института демографии НАН Украины Элла Либанова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Те, кто за границей находится, говорят, что они боятся ехать. Их настолько пугают рассказами, что их прямо тут чуть ли не “где ты был до 2013 года!”. Вот люди начинают бояться ехать», – говорит Либанова.

Впрочем, она тут же попыталась сгладить ситуацию, предполагая, что «все устаканится, никто их не будет здесь встречать плохо».

При этом социолог призвала всех, включая работодателей, писать своим знакомым за границу, чтобы они не чувствовали себя отрезанными.