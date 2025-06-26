Без сюрпризов: евродипломатия остается беззубой и играет вторую скрипку после Вашингтона

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Издание Euractiv выделило основные моменты повестки дня открывающегося сегодня в Брюсселе саммита ЕС.

Ожидается, что ситуация на Ближнем Востоке займет большую часть переговоров. Лидеры ЕС намерены подчеркнуть, что «Ирану никогда не должно быть позволено получить ядерное оружие», согласно проекту заключения.

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«Но на самом деле европейская дипломатия остается беззубой и играет вторую скрипку после Вашингтона», – добавляет издание.

В вопросе миграции на саммите не будет достигнуто никакого реального прорыва, прогнозирует Euractiv. Проект коммюнике носит шаблонный характер, и лидеры просто подведут итоги последнего предложения Еврокомиссии.

Все предсказуемо и в вопросе очередного пакета санкций против России. Ожидается, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и его словацкий коллега Роберт Фицо вновь выдвинут требование к Брюсселю пересмотреть предложение о полном отказе от импорта российских ископаемых видов топлива к 2027 году в обмен на их поддержку 18-го пакета санкций ЕС против России.

«Однако дипломаты считают, что возражения обеих стран можно урегулировать, и что этот вопрос, вероятно, будет решен послами ЕС в дни после саммита. Некоторые намекнули, что пакет может быть одобрен уже в пятницу», – добавляет издание.

Лидеры ЕС также обсудят, следует ли в 18-м пакете сохранить предложение Еврокомиссии о снижении предельной цены на российскую нефть с 60 до 45 долларов за баррель.

«Некоторые государства-члены утверждают, что более низкий порог больше не нужен после того, как война между Израилем и Ираном вызвала резкий рост цен на нефть», – говорится в материале.

Наконец, ожидается, что вопрос обороны будет оттеснен на второй план, поскольку некоторые лидеры ЕС возвращаются с важного саммита НАТО в Гааге, где союзники установили новый амбициозный ориентир в 5% от ВВП на военныке расходы.

Любой обзор прогресса в реализации военных амбиций блока будет отложен до следующей встречи, которая состоится в октябре, прогнозирует издание.