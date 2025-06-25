Без России финской экономике труба – Хейсканен

Максим Столяров.  
25.06.2025 23:30
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина, Финляндия, Экономика коллапса


Финские русофобы мечтали «разгромить экономику» Ленинградской области, но Россия выстояла, а Финляндия сильно обеднела.

Об этом в эфире видеоблога эстонского журналиста Олега Беседина заявил финский военный корреспондент Кости Хейсканен, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Финские русофобы мечтали «разгромить экономику» Ленинградской области, но Россия выстояла, а Финляндия сильно обеднела....

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«После начала СВО в одночасье все приграничные территории, все просто вот все – сошли с ума. Люди, которые ездили в Россию, которые имели бизнес в России, первые же хлопнули дверью, именно финны: «Да нам эта Раша не нужна, пускай она сгниет».

Санна Марин – эта ненормальная наша кассирша, которая стала премьер-министром, орала, что мы разгромим экономику Ленинградской области, потом Санкт-Петербурга.

И вот в октябре месяце я привез 50 человек финнов и политических деятелей, и журналистов, и тех, кто дружили с Россией, и показал им тогда, как на самом деле Россия справляется с этими жуткими санкциями, и они увидели, что все работает. Да, конечно, были трудности тогда, но их уже сейчас преодолели», – сказал военкор.

Хейсканен подчеркнул, что для экономики Финляндии разрыв с Россией оказался очень болезненным.

«Мы должны признать, что для экономики Финляндии потеря российского рынка и российских туристов – это труба. Посмотрите, что у нас творится с приграничными территориями», – подытожил он.

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