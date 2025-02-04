Без призыва вчерашних детей Россию не остановим – украинский генерал
Украинской власти все равно придется пойти на непопулярное решение и снизить планку возраста для мобилизации до 18 лет.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил бывший замначальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант Игорь Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Президент – это сфера безопасности, сфера дипломатии, по нашему законодательству относятся к его функциональным обязанностям. Поэтому быть в стороне от этих процессов не удастся, и в чем-то эти непопулярные решения придется принимать и вообще восстанавливать справедливость по поводу привлечения к защите. То есть молодежь не привлекается, а возраст средний вооруженных сил их за два года увеличивается с 42 до 43.
Вопрос не в том, как обращают ли внимание наши союзники, а просто по объективным подходам, законам ведения войны. Такого рода подходы, они негативно сказываются на потенциале сил обороны Украины, вооруженных сил Украины. И с тем, что откладывается время принятия этих решений, все это негативно сказывается на состоянии дел в вооруженных силах, в силах обороны Украины, и мы видим последствия этого на фронтах. То есть мы второй год не можем остановить наступательное продвижение противника», – заявил Романенко.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: