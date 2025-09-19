Бесполезно требовать от Европы: мы сами покупаем дизель из русской нефти – укро-политолог

Игорь Шкапа.  
19.09.2025 17:42
  (Мск) , Киев
Просмотров: 303
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Нефть, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


Украина продолжает покупать нефтепродукты, которые делают из российского сырья.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он считает, что санкционная эпопея от Дональда Трампа, который пытается переложить ответственность на ЕС, «превратилась в комедию».

При этом Брюссель «не желая наступать на горло своей песне», не спешит отказываться от индийских нефтепродуктов, сделанных из российского сырья, или разрывать определенные экономические отношения с РФ.

«Собственно говоря, мы не можем закидывать это Европе и США, когда мы сами точно так же предпринимаем подобного же рода политику, когда покупаем индийскую нефть, которая на самом деле является российской, точнее говоря, нефтепродукты, которые сделаны из российской нефти с индийскими концами.

И потом удивляемся, что, в общем-то, европейцы или американцы не хотят делать шаги, к которым мы призываем. Такая двойная мораль, в которой погряз весь мир», – грустно заключил Романенко.



Все новости за сегодня



