Украина продолжает покупать нефтепродукты, которые делают из российского сырья.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный РФ в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он считает, что санкционная эпопея от Дональда Трампа, который пытается переложить ответственность на ЕС, «превратилась в комедию».

При этом Брюссель «не желая наступать на горло своей песне», не спешит отказываться от индийских нефтепродуктов, сделанных из российского сырья, или разрывать определенные экономические отношения с РФ.