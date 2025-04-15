Белый дом против Лиги плюща: разозленный Трамп оставил Гарвард «без штанов»

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Принадлежашее миллиардеру Джеффу Безосу издание Washington post пишет, что Белый дом заморозил гранты Гарвардского университета на $2,2 млрд и его контракты на $60 млн. за отказ выполнить требования президента Трампа.

Отмечается, что Гарвард стал первым американским университетом, который отказался изменить политику управления, найма и приема по требованию властей и не принял расширенный контроль со стороны правительства.

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Федеральные власти добиваются «прекращения антисемитизма и поддержки расовой дискриминации за счет налогоплательщиков». С этой целью от Гарварда потребовали:

— закрыть все программы в области DEI (diversity, equity, inclusion);

— изменить правила приема и найма: проверять преподавателей на плагиат, исключить допуск иностранных студентов, допускающих террористическую или антисемитскую риторику (под которой понимается критика политики Израиля в отношении палестинцев), сообщать властям о подобных нарушениях среди студентов и преподавателей;

— также власти хотят ввести федеральный надзор над Гарвардом, как минимум, до 2028 года.

Университет заявил, что готов обсуждать меры против антисемитизма, хотя требования выходят за рамки полномочий правительства и нарушают Первую поправку Конституции. Адвокаты подчеркнули, что требования властей распространяются даже на независимые исследовательские и медицинские учреждения, связанные с Гарвардом.

В публикации говорится, что, помимо Гарварда, с давлением властей столкнулись и другие вузы из «Лиги плюща». Колумбийскому университету заморозили $400 млн, включая сотни исследовательских грантов. Университет ведет переговоры с правительством, но соглашение не достигнуто.

Принстон также сообщил о приостановке десятков грантов и заявил, что будет сотрудничать в вопросах борьбы с антисемитизмом, но отстаивать академическую свободу.

Для чистоты понимания: под “антисемитизмом” нынешние власти США и их правые сторонники понимают активную вовлеченность студентов и части преподавателей американских вузов в пропалестинские протесты с критикой действий Ираиля в Газе и политики администраций США ( сначала Байдена, а теперь Трампа) на Ближнем востоке. Часто такие акции проходят под флагами Палестины.

Конфликт вузов с Белым домом подсветил еще одно интересное обстоятельство. Традиционно принято считать, что университеты Лиги находятся среди самых богатых академических заведений мира, что позволяет им привлекать лучших студентов и преподавателей. Однако на деле оказалось, что более чем солидная часть этой материальной основы университетской жизни зависит от бюджета США и разного рода правительственных грантов. В свете этих данных требования об академической автономии начинают играть новыми красками.