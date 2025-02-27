Белый дом – европопрошайкам:  вам тут ничего не светит, подают в другом месте

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Поездка президента Франции Макрона в Вашингтон стала пустой тратой времени, пишет Politico

«Шутки и объятия едва ли могли скрыть пропасть, разделяющую президента США и его французского коллегу. Он хотел получить гарантии безопасности для Украины, но не смог добиться этого. В частных беседах президент Франции признал, что летал в США зря», – сообщают источники издания.

А госсекретарь Марко Рубио внезапно, без объяснения причин, отменил запланированную ранее встречу с прилетевшей ради этого в Вашингтон верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каей Каллас.

Как пишет Associated Press, уже позже официальные лица с обеих сторон объяснили невозможность встречи якобы проблемами с графиком дипломатов.

Однако, как отмечает Евроньюс, европейские чиновники заявили, что эта ситуация стала для них неожиданностью, поскольку всего за два дня до этого Каллас анонсировала предстоящие переговоры с Рубио.

В понедельник она заявила, что проведет переговоры «по вопросам, представляющим интерес для нас обоих», а для ЕС это, прежде всего, война на Украине и трансатлантические отношения.

Высокопоставленный американский чиновник сообщил, что запланированная встреча, которая никогда не была указана в публичном графике Рубио, была отменена из-за «неизбежного конфликта раскладов».

Евродипломат уже прибыла в Америку. Она должна встретиться с представителями Конгресса.

Ранее президент Польши Дуда почти час ждал Трампа ради короткой беседы. Переговоры американского и польского президентов должны были продлиться час, но Трамп серьезно опоздал, и на разговор осталось всего 10 минут.

США не намерены предлагать Украине какие-либо гарантии безопасности, пусть этим занимается Европа, заявил Трамп.

“Я не буду предоставлять гарантии безопасности, пусть Европа сама делает это. Это в их интересах, это их сосед. Но мы приложим усилия для того, чтобы все прошло как надо. Мы будем оставаться партнерами Украины, нам нужны редкоземельные металлы, а их у них много”, – сказал президент США.

Глава Госдепа Рубио был не менее красноречив. По его словам, США считают несправедливым тот факт, что Вашингтону приходится субсидировать союзников по НАТО, и не намерены продолжать это делать далее.

Глядя на это, обозреватели The Economist приходят к выводу, что Европе нужно выставить единого переговорщика, который сможет сфотографироваться с Путиным, Трампом и Зеленским после мирных переговоров.

«Сейчас очень просто найти того, кто это сделать не сможет, и очень сложно найти того, кто может быть этим человеком. Ни глава Евросовета Антониу Кошта, ни глава ЕК Урсула фон дер Ляйен не подходят. Вероятный будущий немецкий канцлер Фридрих Мерц в ближайшее месяцы будет занят формированием коалиции. Переговорщиком может стать Макрон, но европейские «ястребы» не слишком ему доверяют после попыток в 2022 году наладить диалог с Путиным», – говорится в материале журнала.

Как считает журнал, Макрон является «разумным выбором».

«Он хочет получить эту работу, и уже собирал группы европейских лидеров в Париже. Его помощником может стать глава евродипломатии Кая Каллас, которая будет вести переговоры с Вашингтоном», – резюмировал журнал.

Однако действительность – и то, как в Вашингтоне встретили обеих, усадив Макрона на краешек стола и демонстративно оставив Калласс перед закрытой дверью – опрокинула эти расчеты.

Не менее жесткую позицию у Трампа заняли и по вопросу присоединения Украины к НАТО и содействия США в предоставлении Киеву военных гарантий безопасности.

«Я могу вам сказать, что вы можете забыть о НАТО», – отрезал Трамп, обращаясь к украинцам.

Прежние дебаты о присоединении Киева к Альянсу и подогревавшиеся Западом у украинцев ложные надежды он считает «причиной, почему все это началось», имея в виду горячую фазу конфликта.