Белорусские тунеядцы не дождутся от государства никаких компромиссов

Елена Острякова.  
19.05.2025 18:33
  (Мск) , Москва
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Белоруссия, Дзен, Общество, Политика, Россия, Экономика


Белоруссия и дальше намерена бороться с тунеядством.

Об этом министр юстиции Белоруссии Евгений Коваленко заявил сегодня на XIII Петербургском международном юридическом форуме, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белоруссия и дальше намерена бороться с тунеядством. Об этом министр юстиции Белоруссии Евгений Коваленко...

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«Проблема социального иждивенчества тоже имеется. И мы сейчас рассматриваем законодательство с точки зрения борьбы (есть такое слово еще советское) с тунеядством. Это было в советском законодательстве, и в определенном смысле нашло отражение в белорусском законодательстве. Есть ряд жестких мер, направленных на изъятие детей из семей, которые не обеспечивают должным образом их содержание и воспитание молодого поколения. И одновременно меры по трудоустройству.

Принудительный труд, мы этого не стесняемся, несмотря на то, что с точки зрения «западных ценностей» это, наверное, не очень демократично», – сказал Коваленко.

По его словам, в новой конституции Белоруссии обозначено, что государство ответственно перед ответственными гражданами.

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