Бартоло: Знак беды – эстонка в руководстве ЕС

Елена Острякова.  
21.04.2025 16:42
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Провокации, Россия, Русофобия, Украина


Назначение эстонки Каи Каллас верховным представителем ЕС по иностранным делам свидетельствуют о плачевном состоянии дел в Евросоюзе.

Об этом бывший министр по делам Европы и иностранных дел Мальты Эварист Бартоло заявил в интервью Институту изучения нейтралитета, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Назначение эстонки Каи Каллас верховным представителем ЕС по иностранным делам свидетельствуют о плачевном состоянии...

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«Чтобы понять, в каком плачевном состоянии сейчас находится Европейский союз, то нужно, чтобы Каллас была его верховным представителем для всего мира. Я могу понять ее как премьер-министра Эстонии, помнящую о сталинских репрессиях и 20 тысячах эстонцев, высланных в Сибирь.

Но то, что она не смогла выйти за рамки этого и превратила Европу в такое, показывает, что ее выбрали на пост верховного представителя после того, как Боррель продемонстрировал ужасное положение ЕС», – сказал Бартоло.

Он считает, что ситуация изменится к лучшему только через несколько поколений, и за это время граждане пострадают.

«Люди будут возмущены. Проводятся опросы, которые не публикуются, где задаются вопросы: готовы ли вы к войне. Последние опросы, проведенные в 2023 и 2024 годах, показали, что большинство европейцев не хотят войны. Они не хотят мобилизации, а хотят жить в мире и уважении к другим.

Но эта идея порождает столько ненависти и фобий. Даже Чайковский виноват в этом: не слушайте русскую музыку, не говорите о русской литературе. Это моральное и культурное банкротство», – сказал Бартоло.

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