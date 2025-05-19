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Министр обороны «нейтральной» Австрии Клаудиа Таннер в интервью немецкому изданию Die Welt хаявила, что ее страна не исключает возможность вступления в потенциальную миротворческую миссию на Украине в рамках «коалиции желающих», однако это будет зависеть от мандата этой миссии.

«Федеральная армия Австрии за шесть десятилетий доказала, что мы вполне готовы и, конечно, способны участвовать в сложных международных операциях. В конкретном случае миротворческой миссии в Украине все будет зависеть от того, каким именно будет мандат, какие возможности для нашего привлечения могут открыться и вообще ли мы в обеспечении мира. этого дойдет», – сказала Таннер.

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Она также отрицает утверждение, что Австрия избегает обеспечения безопасности в Европе, прикрываясь своим нейтралитетом.

«Нейтралитет не означает безразличие. У нас примерно 1200 военных участвуют в международных операциях. Это, например, по сравнению с Германией, очень много. Мы поддерживаем Украину финансово и гуманитарно. И, конечно, мы были бы готовы помочь оказать поддержку в соответствии со статьей 42.7 партнеру по ЕС, на которую осуществимо нападение. мы можем внести свой вклад. Это может быть, например, в рамках медицинской и гуманитарной поддержки» , — заявила глава австрийского оборонного ведомства.

Последний раз австрийские войска стояли на украинской земле в рамках «дружественной оккупации» по приглашению Украинской Центральной Рады в рамках Бресткого мирного договора немецких рейхов с РСФСР и УНР в 1918 году.

Закончилась оккупация революцией в Австрии и Германии и поспешным выводом осенью того же года австронемецких войск , в обозе которых бежал из Киева и марионеточный гетьман Украинской Державы Павел Скоропадский.