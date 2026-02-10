Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские СМИ уже несколько дней трубят об успешных контратаках на Запорожском направлении.

Речь идет о селах Терноватое и Придорожное, которые несколько дней назад были объявлены российской стороной освобожденными. Через некоторое время ВСУ удалось восстановить ряд позиций в результате контратак.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Вражеские контрудары наносятся севернее Гуляйполя на стыке Запорожской и Днепропетровской области, первейшая задача – отбить у нас Терноватое (вражеская пехота опять закрепилась на западных окраинах посёлка). Задача противника – не дать сомкнуться “челюстям” оперативных групп «Восток» и «Днепр», чтобы съесть Ореховскую группировку ВСУ», – объясняет донецкий военкор Алексей Акутин.

Впрочем, полноценным контрударом называть это сложно в силу достаточно ограниченных сил, задействованных сторонами, что признают и украинцы.

«Информация о «контрнаступлении» на Гуляйпольском направлении не соответствует действительности. Нет никаких «трех бригад и пяти полков в наступлении». Были локальные контратаки, была очередная зачистка нескольких н.п., которые до этого зачищались уже с 5-10 раз (но врагом они де-факто не контролировались). И это очевидно не последние зачистки этих н.п. Потому что с вероятностью 50% ночью туда снова просочатся оккупанты, и зачищать нужно будет по-новому. Это не наступление и не контрнаступление. Наши войска как находились в обороне – так и находятся», – комментирует ситуацию украинский военкор-русофоб Богдан Мирошников.

Украинская сторона объявила, что Придорожное и Терноватое «полностью зачищены», в росссийких пабликах утверждается, что бои за села продолжаются, хотя и признается, что ВС РФ пришлось отойти с ряда позиций.

«Несмотря на то, что на отдельных участках противнику удалось относительно глубоко проникнуть в зону контроля ВС РФ, о критических проблемах речи пока не идёт. Трудности в основном связаны с проблемами в работе терминалов Starlink и нелетной погодой», – написал в своем тг-канале «Рыбарь» военный аналитик Михаил Звинучук.

В условиях ограниченных ресурсов ВСУ, которыми можно маневрировать на фронте, ситуация не выглядит радужной для Киева, признал в беседе с иноагентом Александром Шелестом экс-советник Зе-офиса Алексей Арестович (признан экстремистом в РФ).