Украинцы должны объединиться – и свергнуть античеловеческий режим Зеленского, иначе война не закончится.

Об этом в эфире признанного в России иноагентом украинского журналиста Александра Шелеста заявил экс-советник офиса президента Украины Алексей Арестович (признанный в РФ террористом), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Главный враг – это внутренний бардак, невыполнение Конституции и резкие, крайне шовинистические кидания нашего несчастного корабля, который и так весь в пробоинах. Античеловеческий проект.

Проблема не в том, что Украина – анти-Россия. Проблема в том, что Украина – анти-Украина. Режим античеловеческий, население Украины сократилось со времен независимости, на 38 миллионов. Посчитайте, это потери больше, чем во Второй мировой войне», – призывал Арестович.