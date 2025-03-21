Анналена Бербок получила шанс попить российской крови в Генасамблее ООН

Сергей Рыжов.  
21.03.2025 12:09
  (Мск) , Москва
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Германия, Дзен, Дипломатия, ООН, Политика


В ФРГ анонсировали выдвижение нынешнего министра иностранных дел Анналены Бербок на пост главы Генассамблеи ООН. Как отмечает агентство dpa, неофициальное решение о назначении немецкого кандидата в ООН уже принято, а голосование является формальностью.

Представитель федерального правительства Штеффен Хебештрайт уверяет, что глава МИД обладает «высокой квалификацией» для этой должности и «пользуется большим уважением». Таким образом, он подтвердил информацию о возможном новом месте работы уходящего министра, которую накануне распространили немецкие СМИ.

В ФРГ анонсировали выдвижение нынешнего министра иностранных дел Анналены Бербок на пост главы Генассамблеи...

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Ожидается, что Бербок представит свою программу председательства в Генассамблее ООН в мае, а в начале июня будет избрана путем голосования, после чего в сентябре приступит к исполнению своих обязанностей.

В то же время выдвижение Бербок раскритиковал экс-глава Мюнхенской конференции Кристоф Хойсген. По его мнению, кандидатура опытного немецкого дипломата Хельги Шмид стала бы более подходящей на роль главы Генассамблеи ООН.

Председатель Генассамблеи ООН избирается сроком на один год. В настоящий момент этот пост занимает бывший премьер-министр Камеруна Филемон Янг. В его задачи входит открытие и закрытие пленарных заседаний Генассамблеи, руководство ее работой и поддержание порядка на заседаниях.

Практика перехода нацональных политиков в ряды глобвльной номенклатуры – довольно старая и устоявшаяся. Как прогнозируют немецкие политологи, кресло Бербок в будущем предполагаемом кабинете канцлера Мерца займет нынешний глава минобороны ФРГ Борис Писториус. Сама же Бербок не останется бе дела и после завершения работы нынешнего правительства Шольца.

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