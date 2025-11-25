Американский генерал: Кампания Путина по захвату Украины длится уже 25 лет, срочно передаём Киеву «Томагавки»!

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Расчёт России на то, что в конечном итоге западные лидеры устанут и сдадутся. Чтобы этого не произошло, уже сейчас Запад должен дать Украине ракеты «Томагавк», больше оружия и снарядов.

Об этом в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил американский генерал, экс-командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

