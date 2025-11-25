Американский генерал: Кампания Путина по захвату Украины длится уже 25 лет, срочно передаём Киеву «Томагавки»!
Расчёт России на то, что в конечном итоге западные лидеры устанут и сдадутся. Чтобы этого не произошло, уже сейчас Запад должен дать Украине ракеты «Томагавк», больше оружия и снарядов.
Об этом в интервью журналисту Пирсу Моргану заявил американский генерал, экс-командующий силами НАТО в Европе Уэсли Кларк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«В какой-то момент, если европейские политики скажут: «Хватит, мы больше не можем, мы просто сдадимся, уйдем от этого. Мы скоро уйдем в отставку, и пусть мои преемники разбираются с этим», – в этом и заключается сила, которую Путин использует в битве.
И если мы верим в наши ценности и нашу демократию, мы должны найти способ доказать, что Путин не прав, что он не сможет нас одолеть, не сможет нас перехитрить, не сможет бросить нам вызов, и мы должны быть сильными.
Путин настроен решительно. Он с самого начала ведет 25-летнюю кампанию по захвату Украины. Он знает, что ему нужна Украина, так что он не собирается легко сдаваться.
Так что ответ прост, нужно оказать военное давление. Где ракеты «Томагавк», где дополнительная военная помощь, где еще 155-миллимитровые боеприпасы, где дополнительные боеприпасы для стрелкового оружия?
У украинских солдат нет боеприпасов для стрелкового оружия. Это ужасно. И я виню не только США, я виню и наших европейских союзников.
Но дело в том, что мы находимся в том, что мистер Путин считает войной с НАТО, он не считает это войной только с Украиной. И если НАТО хочет сохранить свою свободу и безопасность в Европе, оно должно противостоять», – заявляет Кларк.
