Американский бизнес на Украине не защитит от российских ударов – киевский аналитик
Переход под контроль американского бизнеса украинских месторождений и другой инфраструктуры не дает никаких гарантий того, что Россия не будет наносить удары.
Об этом в эфире видеоблога «Дикий live» заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Никакой гарантии никто не дает. Мы уже подписывали «Будапештский меморандум, всего, кстати, Украиной подписано 29 или 30 соглашений о том, что нас все будут поддерживать, все нас любят и все нам чуть ли не оружие будут давать, и в общем все с нами. Но это никак никого не остановило в феврале 2022 года. Потом все эти документы о том, что США гарантируют, – ну на территории Украины есть «Макдональдс». И это абсолютно никак не работает. Это не остановило ракеты, которые летят по Киеву.
Поэтому заявление о том, что будут здесь наши деньги, и все это будет остановлено, я в эту историю абсолютно не верю. Ну и давайте скажем так, американские деньги заходили в 2013 году на добычу сланцевого газа в Украину. Это Харьковская, Донецкая области. И это же никак не остановило российскую помощь ДНР-ЛНР, когда была захвачена часть областей. Поэтому я в эту историю абсолютно не верю. Это не те гарантии, не те условия, о которых может идти речь», – заявил Попенко.
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