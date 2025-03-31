Американский бизнес на Украине не защитит от российских ударов – киевский аналитик

Переход под контроль американского бизнеса украинских месторождений и другой инфраструктуры не дает никаких гарантий того, что Россия не будет наносить удары.

Об этом в эфире видеоблога «Дикий live» заявил эксперт в области энергетики и ЖКХ Олег Попенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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