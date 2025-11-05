Американские санкции превратили Китай и Индию в «неизвестные страны Азии»

Елена Острякова.  
05.11.2025 16:59
  (Мск) , Москва
Сообщения западной прессы о том, что Китай и Индия прекратили закупку российской нефти из-за санкций США, не соответствуют реальности.

Об этом эксперт Берлинского центра Карнеги (нежелательная в РФ организация) Сергей Вакуленко заявил в интервью Маргарите Лютовой, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вроде бы резко упало количество грузов, отправляемых из России с манифестом, что они идут в Индию и Китай. Но в том же объеме выросло количество грузов с отправкой в «неизвестные страны Азии».

Это, кстати, очень старый трюк. Когда наложили санкции на «Газпромнефть» и «Сургутнефтегаз», упало примерно в объеме их отгрузок количество грузов, уходящих в Индию и Китай, но примерно в таком же объеме увеличилось количество отгрузок в неизвестные страны Азии. А в Индии и Китае примерно в том же объеме выросло количество грузов, приходящих из неизвестных источников», – отметил Вакуленко.

По его словам, танкеры «проворачивают фокус», указывая в качестве порта назначения египетский Порт-Саид или Суэц. Дальнейший маршрут считается уже новым рейсом.

