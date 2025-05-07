Албанский эксперт: «Россия хочет войны на Балканах», сербский эксперт: «Албанцы придумали русскую угрозу, чтобы давить сербов»

Алексей Топоров.  
07.05.2025 19:07
  (Мск) , Белград
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Албания, Балканы, Война, Дзен, Общество, Россия, Сербия


Профессор и экс-дипломат, албанец Блерим Цанай заявил, что любой потенциальный конфликт на Балканах будет выгоден Москве.

В свою очередь сербский эксперт по вопросам безопасности Никола Вуйинович отметил, что Приштина продавливает тезис о «русском влиянии на Сербию» для оправдания нарушения прав сербов в Косово, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Профессор и экс-дипломат, албанец Блерим Цанай заявил, что любой потенциальный конфликт на Балканах будет...

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Эксперты рассуждали о влиянии России на события на Балканах по просьбе информационного портала KosovoOnline.

«Известно, что Россия имеет большое политическое влияние в Сербии. Известно также, что если где-то возникнет конфликт, это будет хорошо для России. И именно поэтому эта тема используется в политических целях, и в руководстве Косово правы, если боятся этого влияния», – заявил албанский эксперт Цанай.

Блерим Цанай

Бывший дипломат считает, что визиты сербских официальных лиц в Москву несут проблему прежде всего из-за введенных против России санкций.

«Когда Россия находится под санкциями, единственной страной в Европе, которая все еще имеет с ней контакт, является Сербия. Мы должны быть осторожны в этом отношении, особенно если мы знаем, что конфликт выгоден России и она может использовать это здесь, на Балканах. Мы все должны быть осторожны. Я имею в виду албанцев и сербов, всех людей, находящихся под этим влиянием», — заявил эксперт.

Никола Вуйинович

В свою очередь сербский эксперт Никола Вуйинович обратил внимание на то, что в 2025 году так называемое «русское влияние» считается на Западе «злым влиянием». И становится оправданием всех политических шагов, которые делается в отношении сообщества, которое, находится под русским влиянием.

«Поскольку сербы находятся под русским влиянием, всё, что с ними делается, оправдано, и вы можете получить поддержку от коллективного Запада в том, что вы делаете: отменяете ли вы права человека, совершаете ли вы политическое насилие, уничтожаете имущество, препятствуете удовлетворению экзистенциальных потребностей. По сути, вы просто говорите «они находятся под русским влиянием» и можете делать все, что захотите. И это не только со стороны косовских албанцев, но и со стороны всех субъектов в регионе по отношению к сербам», — отметил Вуйинович.

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