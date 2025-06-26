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Мало того, что воровство активов РФ для передачи их Украине – это нарушение международного права, всё лицемерие ситуации заключается в том, что инициаторы этого даже не находятся в состоянии войны с Москвой.

Об этом в Бундестаге заявил депутат «Альтернативы для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы хотите отбросить даже принципы верховенства закона и права и экспроприировать российские государственные активы просто так, в тумане и ночи, совершенно неожиданно. Ибо возникает вопрос, почему вы только сейчас подаёте это заявление. И я думаю, что знаю ответ. Вы хотите сорвать мирную инициативу, выдвинутую президентом Трампом. Это ваша «зелёная» политика. Вы хотите, чтобы погибло ещё больше украинцев и русских мужчин. Вы хотите, чтобы 260 млрд.евро были направлены на то, чтобы бойня в Восточной Европе продолжалась – это ваша «зелёная» мораль», – сказал Фронмайер.