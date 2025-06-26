«Активы РФ хотят передать Украине, чтобы бойня продолжалась» – депутат АдГ

Константин Серпилин.  
26.06.2025 23:28
  (Мск) , Берлин
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Вооруженные силы, Германия, Дзен, Запад, Общество, Политика, Россия, Санкции, Спецоперация, Украина


Мало того, что воровство активов РФ для передачи их Украине – это нарушение международного права, всё лицемерие ситуации заключается в том, что инициаторы этого даже не находятся в состоянии войны с Москвой.

Об этом в Бундестаге заявил депутат «Альтернативы для Германии» (АдГ) Маркус Фронмайер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Мало того, что воровство активов РФ для передачи их Украине – это нарушение международного...

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«Вы хотите отбросить даже принципы верховенства закона и права и экспроприировать российские государственные активы просто так, в тумане и ночи, совершенно неожиданно. Ибо возникает вопрос, почему вы только сейчас подаёте это заявление. И я думаю, что знаю ответ. Вы хотите сорвать мирную инициативу, выдвинутую президентом Трампом. Это ваша «зелёная» политика.

Вы хотите, чтобы погибло ещё больше украинцев и русских мужчин. Вы хотите, чтобы 260 млрд.евро были направлены на то, чтобы бойня в Восточной Европе продолжалась – это ваша «зелёная» мораль», – сказал Фронмайер.

«Я вам вот, что скажу: 260 млрд.евро – они не наши, они не ваши. Было бы воровством – просто отобрать их у другого суверенного государства, с которым, и вы должны это постоянно подчёркивать здесь, в палате представителей, мы даже не находимся в состоянии войны», – напомнил депутат.

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