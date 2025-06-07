Адмирал Касатонов: Ненависть к России царила в Киеве уже спустя месяц после распада СССР
Русофобские настроения в украинской верхушке культивировались еще со времен распада СССР, а не с переворота 2014 года, как почему-то утверждается ныне.
Об этом на Соловьевских чтениях в Ливадии заявил экс-командующий Черноморским флотом адмирал Игорь Касатонов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Адмирал заметил, что его не удивляет антироссийский настрой украинских военачальников, многие из которых – бывшие советские офицеры. Касатонов напомнил, как всего через месяц после распада СССР в 1992 году выступал в Верховной раде, где обсуждался вопрос раздела флота.
«Выступал в аудитории, где потом за причинное место брали Яценюка. Вы знаете, ядовитое такое молчание, ледяное, такая ненависть уже к тем, кто был за русский народ, за единую нацию. Ровно месяц прошел с распада, а уже такая ненависть», – сказал Касатонов.
Тем не менее, считает он, Россия не должна выходить из переговорного процесса с Украиной.
«Армия Украины – жестокая, беспощадная. Сложная очень аудитория, с которой надо вести переговоры. И, конечно, переговоры надо вести, и вести переговоры будем», – сказал Касатонов.
Он призвал не считать США нейтральной стороной в переговорном процессе.
«Весь ВПК зарабатывает на поставке вооружений. Системы разведки космической все продолжают работать, несмотря на то, что Трамп выдаёт какие-то шарады, их с удовольствием кто-то разгадывает, вправо-влево он отклонился», – сказал Касатонов.
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