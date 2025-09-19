«А что там с годовщиной «плана перемоги» Зеленского?» – Луценко потребовал отчёта
Программа действий нового украинского правительства ждёт волна пиара с последующим забвением, как это произошло с помпезностью поданным прошлогодним «планом перемоги» Зеленского.
Об этом на канале экс-спикера «Правого сектора» (запрещен в РФ) Борислава Березы заявил участвовавший в войне с Россией экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Напомню, программу «перемоги» поддержала Верховная рада, кстати, голосами оппозиции – кто же против победы? Потом заставили её утвердить все областные центры, все города-миллионники, все облсоветы, все райсоветы – и спустились даже до крупных селищ. То есть этот план утверждён всей страной, однако из него нет ничего. То же самое ждёт и новый план действий правительства нового премьера, которого Ермак назначил для полной демонстрации своего всемогущества…
Мы имеем дело с людьми, которые скармливают людям видосы и делают их настолько часто, что уже никто ничему не удивляется и не может вспомнить, что же было всего-навсего год назад. Казалось бы, что может быть важнее, чем обсудить год выполнения «плана перемоги»? Нет, вносят новый план. Из него пытаются надуть очередной пиар-пузырь», – сокрушался Луценко.
«В действительности, план, который внесла Свириденко, читать без слёз невозможно, это страшная канцелярщина. Потому что у нас пришёл премьер-министр, который никогда не работал ни на одном серьёзном производстве. Вся её жизнь была посвящена походам по разным канцелярским должностям, причём, в разных партиях. Она, кстати, начинала с «Блока Петра Порошенко», – добавил экс-генпрокурор.