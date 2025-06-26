5-я статья НАТО оказалась одним из самых больших украинских мифов

5-я статья Устава НАТО имеет слишком расплывчатую формулировку, которую можно трактовать по разному.

Об этом в эфире видеоблога Натальи Влащенко заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Статья 5 НАТО дословно говорит о том, что, если одно государство-член НАТО становится жертвой вооружённого нападения, все остальные государства-члены НАТО будут считать этот акт насилия вооружённым нападениям на все страны НАТО. И предпримут – тут самое важное – действия, которые сочтут необходимыми.

А что они сочтут необходимыми? Переговоры с противником, капитуляцию, начало боевых действий, озабоченность. отсиживаться за Ла-Маншем или океаном в это время. Пятая статья НАТО – это один из самых больших мифов, и ее эффективность, защищенность – один из самых больших мифов в политической истории Украины», – заявил Бортник.