5-я статья НАТО оказалась одним из самых больших украинских мифов

Анатолий Лапин.  
26.06.2025 11:19
  (Мск) , Киев
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5-я статья Устава НАТО имеет слишком расплывчатую формулировку, которую можно трактовать по разному.

Об этом в эфире видеоблога Натальи Влащенко заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

5-я статья Устава НАТО имеет слишком расплывчатую формулировку, которую можно трактовать по разному. Об...

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«Статья 5 НАТО дословно говорит о том, что, если одно государство-член НАТО становится жертвой вооружённого нападения, все остальные государства-члены НАТО будут считать этот акт насилия вооружённым нападениям на все страны НАТО. И предпримут – тут самое важное – действия, которые сочтут необходимыми.

А что они сочтут необходимыми? Переговоры с противником, капитуляцию, начало боевых действий, озабоченность. отсиживаться за Ла-Маншем или океаном в это время. Пятая статья НАТО – это один из самых больших мифов, и ее эффективность, защищенность – один из самых больших мифов в политической истории Украины», – заявил Бортник.

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