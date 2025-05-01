16 стран ЕС готовы загнать себя в огромные долги ради увеличения военных расходов

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Как сообщает Евросовет на своем официальном сайте, .ФРГ и еще 15 стран ЕС хотят повысить военные расходы за счет снятия лимитов на увеличение госдолга.

Шестнадцать государств ЕС намерены воспользоваться для этого исключением из бюджетных правил Пакта стабильности и роста Евросоюза, Речь идет о положении Пакта, разрешающем им на протяжении четырех лет выделять на военные нужды дополнительно до 1,5% своего ВВП, не учитывая ограничений, накладываемых бюджетными правилами ЕС.

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Эти ограничения, предполагают, в частности, что годовой дефицит бюджета стран-членов не должен превышать 3% ВВП, а общий госдолг не должен быть выше 60% ВВП страны.

По данным Евросовета, кроме Германии, исключением из этих правил намерены воспользоваться Бельгия, Болгария, Чехия, Дания, Эстония, Греция, Хорватия, Латвия, Литва, Венгрия, Польша, Португалия, Словения, Словакия и Финляндия.

Прибегнуть к этой возможности странам предложила Еврокомиссия, уточняется в сообщении.

«Мы открыты для дальнейших запросов», – заявляет комиссар ЕС по вопросам торговли Валдис Домбровскис.

«В марта Еврокомиссия указывала, что в случае если страны – члены ЕС воспользуются исключением из правил Пакта стабильности, общие расходы на оборону в Евросоюзе к 2030 году, по оценкам, можно будет довести до 650 млрд евро. Для сравнения: в 2024 году страны ЕС потратили на военные нужды суммарно 326 млрд евро, что было на 31% выше уровня 2021 года в 249 млрд евро», – говорится в публикации на сайте Евросовета.

«Фоном для разработки ЕС планов по вооружению является угроза, исходящая от России, и возможное сворачивание поддержки США», – пишет AFP.

Тем временем, Еврокомиссия обьявила о выделении 910 млн евро на новые оборонные проекты, в том числе совместно с Украиной.

Средства направят на 62 проекта в рамках программы Европейского оборонного фонда. В ней могут участвовать не только страны ЕС и Норвегия, но и впервые Украина, объявила Еврокомиссия.

Например, в число отобранных заявок вошел украинский Small UAS, направленный на разработку новейших аэросистем, управляемых ИИ.

Среди других инициатив – засекреченный проект по противодействию гиперзвуковым планирующим летательным аппаратам на 78 млн евро. В перечне также – защита от оружия массового поражения, разработка европейского вертолетного аппарата следующего поколения к 2030 году, стелс-материалы нового поколения, единая автономная европейская система уничтожения мин.

С учетом новых выделенных средств общий объем финансирования ЕС совместных оборонных исследований и разработок с 2021 года превышает 4 млрд евро.