«Ядерный потенциал под угрозой» – «Тополя» предложили прятать под землю от диверсантов

Максим Столяров.  
29.06.2025 16:58
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Запад, Общество, Политика, Россия, Терроризм, Украина


Наземные носители стратегического ядерного оружия России очень уязвимы для работы диверсантов, поэтому должны быть перемещены в специально оборудованные бункеры.

Об этом на своём канале заявил журналист Максим Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Наземные носители стратегического ядерного оружия России очень уязвимы для работы диверсантов, поэтому должны быть...

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«Я думаю, что у нас, к сожалению, есть и проблема уязвимости – и наземных «Тополей» и «Ярсов». Если что, я бы задумался, честно говоря, на месте нашего руководства, что эти ползуны мобильные, они уходят при угрозе, если полетели ракеты.

А вот если они окружены агентами с дронами, как в Иране, или как у нас в «Паутине». Колоссальное количество агентов. И ты можешь десятки процентов нашего ядерного потенциала срубить обезоруживающим ударом», – сказал Калашников.

По его мнению, России нужно брать пример с Ирана, и прятать межконтинентальные ракеты в глубоких бункерах.

«И ведь выясняется, что мы гораздо более открытая страна, чем Иран даже оказался. И вот я хочу показать тоже израильский ролик о том, что иранцы свои ракеты прячут под землёй, в скальных полках.

А наши «Тополя», «Ярсы» под землёй не прячутся. Конечно, у Ирана ракеты средней дальности, они поменьше, чем межконтинентальные яростные тополя. Но это хранилища подземные, в подскальной толще. Кстати, Китай тоже так поступает. И вот они по тоннелям подземным идут на пусковые оборудованные позиции. Они тоже подземные.

Поразить такие можно, но для диверсанта поразить такую позицию гораздо сложнее, чем накрыть», – добавил он.

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