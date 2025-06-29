«Ядерный потенциал под угрозой» – «Тополя» предложили прятать под землю от диверсантов
Наземные носители стратегического ядерного оружия России очень уязвимы для работы диверсантов, поэтому должны быть перемещены в специально оборудованные бункеры.
Об этом на своём канале заявил журналист Максим Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Я думаю, что у нас, к сожалению, есть и проблема уязвимости – и наземных «Тополей» и «Ярсов». Если что, я бы задумался, честно говоря, на месте нашего руководства, что эти ползуны мобильные, они уходят при угрозе, если полетели ракеты.
А вот если они окружены агентами с дронами, как в Иране, или как у нас в «Паутине». Колоссальное количество агентов. И ты можешь десятки процентов нашего ядерного потенциала срубить обезоруживающим ударом», – сказал Калашников.
По его мнению, России нужно брать пример с Ирана, и прятать межконтинентальные ракеты в глубоких бункерах.
«И ведь выясняется, что мы гораздо более открытая страна, чем Иран даже оказался. И вот я хочу показать тоже израильский ролик о том, что иранцы свои ракеты прячут под землёй, в скальных полках.
А наши «Тополя», «Ярсы» под землёй не прячутся. Конечно, у Ирана ракеты средней дальности, они поменьше, чем межконтинентальные яростные тополя. Но это хранилища подземные, в подскальной толще. Кстати, Китай тоже так поступает. И вот они по тоннелям подземным идут на пусковые оборудованные позиции. Они тоже подземные.
Поразить такие можно, но для диверсанта поразить такую позицию гораздо сложнее, чем накрыть», – добавил он.
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