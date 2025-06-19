ВСУ теряют Запорожье. Начались бои за важнейший треугольник

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Для ВСУ продолжает ухудшаться ситуация на стыке ДНР и Днепропетровской области.

С украинской стороны сообщают, что под угрозой потери оказалось важное пересечение дорог, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Новопавловском направлении ситуация все ухудшается. В с. Запорожье еще продолжаются бои, но тенденции пока неутешительны. В Комаре и районе села – аналогично. Уровень проблем еще больше растет. Фактически бои за важный треугольник Ялта-Филиал-Грушевское начались. Его потеря позволит оккупантам создать немаленький плацдарм на территории Днепровской области (а возможно, и Запорожской) и атаковать в сторону трассы Покровск-Павлоград. Конечно, ничего хорошего не принесет нам, а враг будет иметь оперативно-тактический успех и возможность наступать во всех трех направлениях (на Межевую, на Запорожскую область и на трассу Павлоград-Покровск)», – описывает ситуацию украинский военкор-русофоб и волонтер ВСУ Богдан Мирошников.

Стоит заметить, что на этом направлении лишь за несколько дней ВС РФ продвинулись более чем на 10 километров.

По предварительным данным, село Запорожье уже оставлено ВСУ.

Военный блогер Юрий Подоляка: после потери оккупантами Запорожья и Комара для противника нарастают угрозы.