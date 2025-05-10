«Все решится в ближайшие часы или дни»: давление на Россию усиливается, чем ответит Москва?

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Агентство Bloomberg также подтверждает идущую в эти часы из разных источников на Западе информацию, что Европа обсуждает с США ультиматум Москве по завершению войны на Украине.

«Высокопоставленные европейские чиновники ведут переговоры с администрацией Дональда Трампа о заключительном варианте соглашения о 30-дневном прекращении огня на Украине. Как сообщили источники Bloomberg, в случае отказа президента России Владимира Путина соглашение предусматривает введение новых санкций», – говорится в материале агентства.

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При этом отмечается, что эти планы ещё не окончательные и зависят от позиции США, которые настаивают на безусловном месячном перемирии и ответственности обеих сторон за соблюдение прямых переговоров.

«Если перемирие не будет соблюдено, США и их партнёры введут дополнительные санкции», — заявил президент США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

Владимир Зеленский в пятницу сообщил, что в субботу на Украине соберутся лидеры «коалиции желающих». Выступая по видеосвязи на военном саммите в Норвегии, он не уточнил, какие страны примут участие.

Глава офиса Зеленсого Андрей Ермак написал в соцсетях, что «США и другие стратегические партнёры — Великобритания, Франция, Германия, страны Скандинавии — поддерживают 30-дневное перемирие» и обсуждают, когда ввести «очень жёсткие санкции» в случае отказа России.

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подтвердила, что Европа поддерживает предложение Трампа.

«Дипломатическая активность вокруг окончания самого длительного и кровопролитного конфликта в Европе со времён Второй мировой войны заметно возросла после серии встреч дипломатов США, Европы и Украины, в том числе в Лондоне и Париже. Также состоялись телефонные разговоры лидеров, а 26 апреля Зеленский встретился с Трампом в Ватикане на похоронах Папы Франциска», – говорится в публикации.

По данным источников, позиция Белого дома в отношении конфликта ужесточилась — теперь Путина рассматривают там как серьёзное препятствие для достижения мира. «Россия выдвигает требования и уступки, которые мы считаем чрезмерными», — заявил вице-президент США Вэнс.

Зеленский же на этом фоне заметно приободрился и сообщил, что Украина в последнее время «ведёт положительный и продуктивный диалог» с США:

«Мы все согласны — необходимо полное перемирие. И если Россия продолжит затягивать войну, нам понадобятся более жёсткие санкции, особенно если она нарушит перемирие, когда оно будет достигнуто»,—добавил он.

Агентство напоминает, что Зеленский, чтобы заручиться поддержкой Трампа, согласился передать США контроль над частью будущих доходов от природных ресурсов Украины.

Ранее администрация Трампа выдвигала инициативы, предполагающие замораживание конфликта по текущей линии фронта, оставляя значительную часть территорий под фактическим контролем России. Трамп также был готов признать Крым российским.

В рамках такого соглашения Украина могла бы получить жёсткие гарантии безопасности, в обмен на отказ от вступления в НАТО и частичную отмену санкций в отношении Москвы. Кроме того, США требуют, чтобы Россия вернула Украине Запорожскую АЭС.После этого станция может быть передана под международное управление с участием США, чтобы снабжать энергией обе стороны, пишет Блумберг.

По данным Reuters, продолжаются обсуждения: стоит ли объявлять перемирие в одностороннем порядке или дать России короткий срок на ответ. В случае отказа последуют новые санкции со стороны США и ЕС.Обе стороны уже координируют соответствующие санкционные пакеты.

«В ближайшие часы и дни может быть объявлено о перемирии — либо на 30 дней, либо частичном, поэтапном, — этот вариант всё ещё обсуждается», — сообщил дипломатический источник Reuters.

«Мы приближаемся к моменту, когда не станем ждать формального ответа от Москвы на совместное предложение о прекращении огня», – добавил конфидент.

Источник также сообщил, что политические и технические переговоры между Европой и США усилились с прошлой недели. В четверг состоялся разговор Дональда Трампа и Эммануэля Макрона по поводу предложения о перемирии.