Вердикт иноагентов-экономистов: Санкции серьезные, но не смертельные, у России есть 8-10 лет на продолжение СВО
Новые антироссийские санкции действительно являются тяжелыми, но не смертельными. Кроме того, они не начинают действовать немедленно, а у России все равно есть запас прочности на 8-10 лет при сохранении нынешней интенсивности конфликта.
Об этом иноагент и бывший главред либеральной радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов заявил в интервью журналистке-иноагентке Юлии Латыниной, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Да, это серьёзные санкции, только мои собеседники, не в России как раз, американские собеседники, в Европе, они мне сказали, обрати внимание, Конгресс дал президенту 60 дней до введения санкций. Санкции будут введены, если в течение 60 дней не удастся достигнуть прогресса в переговорах с Россией. Вот, что там написано…
Да, это серьезные санкции, это угроза, но я же вам говорил, что Трамп применяет угрозы, Путин не соглашается, значит, надо либо чем-то ему заплатить, что-то ему дать, либо угрожать, запугивать. Вот он и дает добро на вот эту историю…
Путин это публично подчеркнул, я доверю в этом президенту Путину, что это санкции серьезные, но при этом есть лаг временной, и они не смертельные. Поговорите с Иноземцевым, с Некрасовым, с Крутихиным (все трое признаны в России иноагентами, – авт.) , наконец, – те, которые в этом понимают больше, насколько это смертельно для мобилизованной экономики России. Насколько я понимаю, всех экономистов, они считают, что у России есть запас прочности на 8-10 лет», – заявил Венедиктов.
