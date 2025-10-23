В Ялте – конфликт вокруг застройки Поликуровского холма

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Ялте очередной скандал с застройкой исторической части города. Дважды отбитый общественниками Поликуровский холм обнесен забором и зачищается под возведение гостиничного комплекса, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Земельный участок на Поликуровском холме был передан в собственность строительной компании без проведения публичных торгов. При этом застройщик – ООО «Финист», – планирует возвести многоэтажный гостиничный комплекс на площади 0,84 га, с чем не согласны местные жители. Они записали видеообращение главе СК Александру Бастрыкину.

«В этом году Ялте исполнилось 187 лет. Поликуровский холм – это сердце Ялты. На нем был построен первый ялтинский храм Иоанна Златоуста. Здесь же находится мемориальное кладбище, где похоронены люди, посвятившие свою жизнь процветанию нашего города. В 2007-м и 13-м годах были попытки застройки холма, но это геологически неустойчивая территория, поскольку находится на оползневом участке. Поэтому крупные строительные работы на нем могут привести к трагедии для проживающих ниже по холму жителей. Сегодня история повторяется. Участок готовят к строительству гостиничного комплекса. Начата вырубка многолетних зелёных насаждений, которые удерживают почву и склон. Мы просим не допустить данное строительство, которое не только угрожает уничтожить историческую часть Ялты, но и подвергает опасности жизни людей, проживающих на Поликуровском холме», – подчеркивают в своем видеообращении ялтинцы.

Следком проведет проверку законности предоставления участка под застройку. Однако это не запрещает владельцу вести подготовительные работы – выставить по периметру забор, охрану, вести вырубку деревьев.

Как заявила глава администрации Ялты Янина Павленко, была договоренность с собственником не вести строительство до окончания курортного сезона. И все работы проводятся в рамках дозволенного законом.

«Абсолютно легально началась установка забора, исключительно прозрачного, как мы и договаривались. Мы вернёмся к этому вопросу на общем собрании с жителями, когда будет готов проект гостиничного комплекса, который нам представит собственник земельного участка, и только после обсуждения с людьми будет приниматься решение. По поручению главы Следственного комитета ведётся проверка законности приобретения данного земельного участка, поэтому никакой застройки до этого момента быть не может», – заверила Павленко.

Она добавила, что инвестор берет на себя обязательства благоустроить соседний участок, который принадлежит городу, сделать там смотровую и сквер. И попросила не будоражить общественность раньше времени, пока не представлен проект.

Этот участок в 2001 году был передан в аренду днепропетровской фирме «Аль», которая также намеревалась возвести на нем «пансионат семейного типа». После долгих судебных разбирательств и попыток отменить землеотвод, в декабре 2012 года будущую стройку хотели оградить забором, но это вылилось в потасовку с общественниками.

Ялтинцы уверены, что строительство на склоне в 60-70 градусов, который состоит из сланцевых пород, угрожает Воронцовской слободке – историческому кварталу, с которого начиналась Ялта. При таком уклоне любой упавший на стройке камень фактически пробивает крышу нижестоящего дома.

Отметим, что подрядчиком строительства выступала компания «Триумф». Фирма с таким же названием получила спорный участок в собственность, а затем продала московскому застройщику, связанному с концерном «Антей» – предприятием оборонной промышленности.

В 2007 году решением общественных слушаний ялтинским властям было рекомендовано запретить застройку Поликуровского холма, как исторического центра Ялты.