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«Миротворческие силы» силы на Украине будут включать авиацию и флот, – пишет Bloomberg. По данным агентства, на вчерашней встрече глав Генштабов созданной усилиями Макрона и Стармера «коалиции желающих» в Лондоне достигнуто соглашение, что «для обеспечения мира на Украине» понадобятся не только сухопутные войска, но также мощные подразделения ВВС и ВМФ.

Сейчас обсуждаются вопросы размещения самолетов, в частности британских Typhoon, их дозаправки и обслуживания.

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«По наиболее вероятному плану британские и французские миротворцы разместятся в основных городах, портах и ​​на объектах критической инфраструктуры Украины. В Черном море планируется дислокировать патрульные корабли и минные тральщики», — говорится в материале.

При этом, согласно плану, самолёты и дополнительные сухопутные подразделения будут базироваться в Польше и Румынии.

Западники начали переговоры с целью разработки детальных военных планов для миротворческих сил во главе с Англией и Францией, активизируя подготовку к потенциальному перемирию на Украине, несмотря на то, что российский президент Владимир Путин отвергает любое присутствие иностранных войск в этом регионе..

Стармер сказал, что целью дискуссий было превратить «политическую концепцию в военные планы», которые можно реализовать на местах.

«Мы не знаем, будет ли соглашение – я, конечно, надеюсь, что будет – но если соглашение будет заключено, очень важно, чтобы мы могли действовать немедленно» , – сказал премьер-министр в интервью британским телеканалам.

Что о состава коалиции, то по данным Блумберг, около 30 преимущественно европейских стран предложили предоставить войска, самолеты, военные корабли, разведывательные данные или финансовую помощь так называемой коалиции «Силы, действующие по собственному желанию».

Канада, Австралия, Новая Зеландия и Япония также участвуют в переговорах. Встреча в четверг была сосредоточена на детальном оперативном планировании после того, как на прошлой неделе в Париже обсуждалось, какой вклад готова внести каждая страна.

До сих пор было непонятно, какие действия страны смогут предпринять без прямой поддержки президента США Дональда Трампа и самой мощной армии мира. Министр вооруженных сил Великобритании Люк Поллард заявил, что военные планировщики обсудят, где будут дозаправляться самолеты, где они будут базироваться, как они впишутся в более широкую военную деятельность на земле и кто будет оказывать инженерную поддержку.

Они также будут обсуждать, как прикрыть существующие места дислокации в случае опрокидывания сил и средств на Украину, чтобы не допустить уязвимости восточного фланга НАТО.

«Мы хотим, чтобы коалиция желающих была надежной силой, которая позволит Украине наслаждаться длительным миром и поможет Украине восстановить и перевооружиться, а также будет сдерживать Россию от мысли, что она может сама восстановиться и снова пойти в наступление», – сказал Поллард в интервью BBC.

Британская Telegraph утверждает, что Макрон хочет придать европейским военным на Украине статус «миротворцев ООН». Эту тему французский президент, как утверждает газета, поднял в беседе с генсеком ООН Антониу Гутерришем, который посетил саммит ЕС.

По данным издания, британский премьер Стармер в то же время демонстрирует признаки смещения акцента с европейских «сапог на земле» на воздушную и морскую поддержку Украины, а британские ВВС ведут переговоры об участии их истребителей в охране воздушного пространства Украины в соответствии с предложениями, обсуждаемыми «коалицией желающих», то есть, группы стран, готовых разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.

Как сообщает BFMTV, ближайший саммит этой коалиции по Украине состоится в Париже 27 марта.