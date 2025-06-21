В Киеве сокрушаются: «Мы упустили золотой шанс закончить войну»
Украине надо было требовать мирных переговоров весной 22 года, сразу же после захвата Херсона – тогда позиции Киева были бы максимально выгодны.
Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил политический эксперт Мохаммад Фараджаллах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Украина потеряла золотой шанс, осенью 22-го года. Не весной, а осенью. Когда об этом говорил главнокомандующий американских войск в Европе. После тогда успешных контрнаступлений в Харьков, Херсоне самое время идти на переговоры», – сказал Фараджаллах.
Он пожаловался, что Киеву нужно было послушаться добрых советов своих партнёров, и не допустить затягивания войны.
«И об этом намекал Байден. Байден – не Трамп, Трамп – хам, он бы сказал: иди и сейчас договаривайся. Байден говорил, что его задача – укрепить позиции Украины за столом переговоров. Но к сожалению, мы поставил очень высокие цели, недооценили мощь врага и наши возможности, и обещания наших союзников, и пошли на 23-й год», – подытожил эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: