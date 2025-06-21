В Киеве сокрушаются: «Мы упустили золотой шанс закончить войну»

Вадим Москаленко.  
21.06.2025 15:49
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, Украина


Украине надо было требовать мирных переговоров весной 22 года, сразу же после захвата Херсона – тогда позиции Киева были бы максимально выгодны.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил политический эксперт Мохаммад Фараджаллах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине надо было требовать мирных переговоров весной 22 года, сразу же после захвата Херсона...

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«Украина потеряла золотой шанс, осенью 22-го года. Не весной, а осенью. Когда об этом говорил главнокомандующий американских войск в Европе. После тогда успешных контрнаступлений в Харьков, Херсоне самое время идти на переговоры», – сказал Фараджаллах.

Он пожаловался, что Киеву нужно было послушаться добрых советов своих партнёров, и не допустить затягивания войны.

«И об этом намекал Байден. Байден – не Трамп, Трамп – хам, он бы сказал: иди и сейчас договаривайся. Байден говорил, что его задача – укрепить позиции Украины за столом переговоров. Но к сожалению, мы поставил очень высокие цели, недооценили мощь врага и наши возможности, и обещания наших союзников, и пошли на 23-й год», – подытожил эксперт.

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