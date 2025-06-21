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Украине надо было требовать мирных переговоров весной 22 года, сразу же после захвата Херсона – тогда позиции Киева были бы максимально выгодны.

Об этом на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук заявил политический эксперт Мохаммад Фараджаллах, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Украина потеряла золотой шанс, осенью 22-го года. Не весной, а осенью. Когда об этом говорил главнокомандующий американских войск в Европе. После тогда успешных контрнаступлений в Харьков, Херсоне самое время идти на переговоры», – сказал Фараджаллах.

Он пожаловался, что Киеву нужно было послушаться добрых советов своих партнёров, и не допустить затягивания войны.