В Киеве надеются, что Курский рейд сорвет мирные переговоры

Вадим Москаленко.  
13.02.2025 09:46
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Украинское руководство хорошо понимает, что присутствие ВСУ в Курской области может свести на нет любые мирные переговоры.

Об этом в эфире «Радио НВ» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ полковник Владислав Селезнев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинское руководство хорошо понимает, что присутствие ВСУ в Курской области может свести на нет...

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«Пребывание ВСУ в Курской области – это важный аргумент при выходе на переговоры, если они случатся. Потому что сложно будет российским эмиссарам объяснять украинской стороне, почему они должны без определённых компромиссных решений оставить территорию Курской области. Если это будет обмен, о котором говорит Зеленский – ок, эту опцию можно рассматривать», – считает Селезнев.

Однако он проговорился, что всем понятно, что требования Зеленского невыполнимы, а потому война продолжится.

«Нам нужно смотреть на эту историю через призму того, что Путин слишком неуступчивый, он очень серьёзно чувствует своё могущество и доминирование на поле боя, чтобы сейчас рассчитывать на определённые компромиссные решения», – резюмировал полковник.

Напомним, что ранее Зеленский заявлял, что готов обменять захваченный клочок Курской области только на другие территории, которые находятся под контролем России.

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