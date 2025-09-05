В Днепропетровске бушует пожар на заводе после удара. В РФ горит НПЗ

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Десятки дронов атаковали Россию с территории, подконтрольной киевскому режиму.

Всего противник задействовал 95 беспилотников самолетного типа, сообщает МО РФ.

Губернатор Рязанской области Павл Малков написал, что над регионом сбито восемь БПЛА, «повреждений жилых домов и инфраструктуры нет».

«Обломки попали на территорию промышленного предприятия, последствия устраняются», – добавил он.

При этом по сети распространяются кадры пожара на местном НПЗ.

А на исходе вчерашнего дня враг ударил по нефтебазе в Луганске, где начался большой пожар.

Российская армия в долгу не осталась. Гауляйтер Днепропетровской области Сергей Лысак проинформировал, что «ночью враг массированно атаковал область беспилотниками».

«В Днепре агрессор попал по предприятию. Там возникли пожары, к ликвидации которых оперативно приступили спасатели», – отчитался Лысак.

Пока данных о том, какое предприятие поражено, нет.