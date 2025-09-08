В БРИКС и ШОС неизбежно придут к созданию анти-западного военного блока

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Против агрессивных действий США и их сателлитов по всему миру на Глобальном Юге будет формироваться военно-политический альянс.

Об этом в эфире радио «Комсомольска правда» заявил политолог Алексей Пилько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Рано или поздно, не через год-два, а скорее через пять, страны Глобального Востока, БРИКС и ШОС, создадут наподобие НАТО военно-политический альянс с обязательными гарантиями, где нападение на одного означает нападение на всех. К этому рано или поздно придём, но не скоро, потому что все устанут терпеть эти удары Запада. И тогда нападение на Венесуэлу будет означать войну с Россией, Китаем, КНДР. Это будет совсем другой расклад. И тогда этот американский шизомилитаризм немножко прижмётся», – сказал Пилько.