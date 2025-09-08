В БРИКС и ШОС неизбежно придут к созданию анти-западного военного блока

Максим Столяров.  
08.09.2025 16:15
  (Мск) , Москва
Просмотров: 169
 
БРИКС, Война, Вооруженные силы, Дзен, Запад, НАТО, Общество, Политика, Россия, Украина, ШОС


Против агрессивных действий США и их сателлитов по всему миру на Глобальном Юге будет формироваться военно-политический альянс.

Об этом в эфире радио «Комсомольска правда» заявил политолог Алексей Пилько, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Рано или поздно, не через год-два, а скорее через пять, страны Глобального Востока, БРИКС и ШОС, создадут наподобие НАТО военно-политический альянс с обязательными гарантиями, где нападение на одного означает нападение на всех.

К этому рано или поздно придём, но не скоро, потому что все устанут терпеть эти удары Запада. И тогда нападение на Венесуэлу будет означать войну с Россией, Китаем, КНДР. Это будет совсем другой расклад. И тогда этот американский шизомилитаризм немножко прижмётся», – сказал Пилько.

«К этому всё придёт. Когда надоест этот милитаризм терпеть, такой блок будет. Де-факто, он уже есть – военный союз России, Китая, КНДР. Но он не на бумаге.

С Китаем у нас очень высокий уровень военно-технической кооперации. Мы бы не смогли в таком объёме вести войну на Украине, которая фактически прокси-война против всего НАТО, если бы у нас не было этой закрытой кооперации», – добавил политолог.

