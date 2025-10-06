Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинцам пора осознать, что война с Россией будет длиться вечно.

Об этом в эфире киевской телеведущей-нацистки Янины Соколовой заявила участница карательной операции против ЛДНР в составе нацбата «Айдар», руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«146 миллионов врагов, которые на 12-м году активно поддерживают войну так или иначе. И они никуда не исчезнут, не денутся. Я хотела бы, чтобы в какой-то момент мы осознали, что война будет продолжаться постоянно. Просто в какой-то момент она может называться перемирие, но война будет. Вопрос не в Путине, вопрос в том, что есть население огромной части планеты, которые имеют эту ненависть, агрессию», – рассуждала Берлинская.

В свою очередь, ведущая ляпнула, что это «роботы с чипом, которых невозможно изменить в прошивке».

При этом ее собеседница жалуется, что «140 миллионов или даже половину невозможно уничтожить дронами», призывая делать ставку на когнитивные технологии, чтобы влиять на подрастающее поколение россиян.