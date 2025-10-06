Укро-нацистка жалеет, что одними дронами не убить 146 миллионов россиян
Украинцам пора осознать, что война с Россией будет длиться вечно.
Об этом в эфире киевской телеведущей-нацистки Янины Соколовой заявила участница карательной операции против ЛДНР в составе нацбата «Айдар», руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«146 миллионов врагов, которые на 12-м году активно поддерживают войну так или иначе. И они никуда не исчезнут, не денутся. Я хотела бы, чтобы в какой-то момент мы осознали, что война будет продолжаться постоянно. Просто в какой-то момент она может называться перемирие, но война будет.
Вопрос не в Путине, вопрос в том, что есть население огромной части планеты, которые имеют эту ненависть, агрессию», – рассуждала Берлинская.
В свою очередь, ведущая ляпнула, что это «роботы с чипом, которых невозможно изменить в прошивке».
При этом ее собеседница жалуется, что «140 миллионов или даже половину невозможно уничтожить дронами», призывая делать ставку на когнитивные технологии, чтобы влиять на подрастающее поколение россиян.
«Потому что четырехлетний, пятилетний ребенок в Москве – это не оккупант. Это ребенок, но 12, 15 лет программирования, и это это будет биоробот, который придет сюда убивать», – стращает нацистка.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: