Укро-нацистка жалеет, что одними дронами не убить 146 миллионов россиян

Игорь Шкапа.  
06.10.2025 16:40
  (Мск) , Киев
Просмотров: 656
 
Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Украинцам пора осознать, что война с Россией будет длиться вечно.

Об этом в эфире киевской телеведущей-нацистки Янины Соколовой заявила участница карательной операции против ЛДНР в составе нацбата «Айдар», руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцам пора осознать, что война с Россией будет длиться вечно. Об этом в эфире...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«146 миллионов врагов, которые на 12-м году активно поддерживают войну так или иначе. И они никуда не исчезнут, не денутся. Я хотела бы, чтобы в какой-то момент мы осознали, что война будет продолжаться постоянно. Просто в какой-то момент она может называться перемирие, но война будет.

Вопрос не в Путине, вопрос в том, что есть население огромной части планеты, которые имеют эту ненависть, агрессию», – рассуждала Берлинская.

В свою очередь, ведущая ляпнула, что это «роботы с чипом, которых невозможно изменить в прошивке».

При этом ее собеседница жалуется, что «140 миллионов или даже половину невозможно уничтожить дронами», призывая делать ставку на когнитивные технологии, чтобы влиять на подрастающее поколение россиян.

«Потому что четырехлетний, пятилетний ребенок в Москве – это не оккупант. Это ребенок, но 12, 15 лет программирования, и это это будет биоробот, который придет сюда убивать», – стращает нацистка.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Октябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Сентябрь    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить