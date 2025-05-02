Украинцы ненавидят ТЦК больше, чем русских – правосек Береза

Вадим Москаленко.  
02.05.2025 13:04
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Мобилизация, Общество, Украина


Простые жители Украины люто ненавидят людоловов-могилизаторов.

Об этом в своём видеоблоге заявил экс-спикер запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислав Береза, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Простые жители Украины люто ненавидят людоловов-могилизаторов. Об этом в своём видеоблоге заявил экс-спикер запрещённого...

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«ТЦК стало жупелом! На них – вместо того, чтобы на русских канализировать весь негатив, мы сегодня наблюдаем, как на ТЦК! Любого работника ТЦК сейчас хейтят. Это ненормально. И, кстати, это не добавляет нам. Русские, хочу напомнить, требовали, если перемирие, главное условие – не проводить мобилизацию. Для них мобилизация украинцев в украинскую армию – это мешает им оккупировать Украину! Это же лежит на поверхности. …

Кстати, насчёт хейта. Мой побратим, позывной «Дидусь», который мне спас жизнь, благодаря ему я жив, так вот, он после полученных ранений работал в ТЦК. И он сказал, что такого хейта он никогда не ощущал. Человек на фронте доказал, что он патриот, воин. А явившись в ТЦК, готовясь и дальше служить государству, он столкнулся с тем, что – он больше в ТЦК не работает, не выдержал просто. У нас удивительная ситуация. У нас хотят, чтобы «котики ВСУ» нас защищали, но те, кто обеспечивают личным составом ВСУ, их хейтят», – возмущался Береза.

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