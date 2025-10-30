«Убей турка!» Станут ли турецкие погромы в Черногории предвестником сербских и русских

С четверга, 30 октября, Черногория приостановила действие безвизового режима с Турцией – после того, как гражданин этой страны ударил ножом черногорца, что вызвало антитурецкие выступления черногорцев.

При этом черногорские власти сразу же принялись «размазывать» ответственность граждан Турции на всех иностранцев, которые живут в Черногории, в первую очередь на сербов и русских, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Всё началось с того, что в ночь на минувшее воскресенье в районе Забело черногорской столицы Подгорицы группа проходящих по улице турок развязала драку с сидящими на террасе одного из кафе местными жителями, и 25-летний черногорец получил семь ножевых ранений. После этого в городе началась настоящая охота на турок, причём в ней – пусть и в разной форме – приняли участие как гражданские мужчины, так и полицейские.

После обеда 26 октября в Забело собралась большая группа местных мужчин, которые с криками «Убей, убей, убей турка!» двинулись в «турецкий квартал». Они явно имели точную информацию о нападавших, потому что окружили одно из казино и потребовали выдачи нескольких турок, чтобы расправиться с ними. Полиция заблокированных людей вывела, и впоследствии отчиталась о задержании одного гражданина Турции, и одного – Азербайджанца.

Всего же вечером 26 октября в Подгорице были задержаны около 45 турок и азербайджанцев. А на следующий день правительство Черногории с 30 октября 2025 года приостановило безвизовый режим с Турцией (по поводу Азербайджана комментариев не было), и пообещало оперативно принять «более рестриктивный» закон об иностранцах.

Но протестующих, которые ещё в воскресенье сожгли в Подгорице один фастфуд и два автомобиля, принадлежащие туркам, это не успокоило. Дополнительное раздражение вызвало то, что семь ножевых ранений были квалифицированы полицией как «лёгкие телесные повреждения», а прокуратура возбудила дело по факту антитурецких выступлений по статье о «разжигании национальной, расовой и религиозной ненависти».

28 октября во втором по величине черногорском городе – Бар – были разгромлены два ресторана, принадлежащие гражданам Турции, а в Подгорице у здания правительства Черногории собрался массовый митинг протеста. Собравшиеся с факелами скандировали «Турки – вон!» и призывали к дальнейшей борьбе «против миграции, поножовщины, изнасилований и оккупации».

При этом черногорские власти сразу же принялись «размазывать» ответственность граждан Турции на всех иностранцев, которые длительно или постоянно живут в Черногории. Так, министр внутренних дел страны Данило Шаранович заявил, что «у нас живут 100 тысяч иностранцев, из них турок только 14 тысяч, а остальные – в основном сербы и русские».

Стоит отметить, что власти Черногории на протяжении десятилетий проводят антисербскую и антироссийскую политику. Она проявляется как в усилении преференций для местных албанцев и мусульман-бошняков, так и в языковой и культурной дискриминации сербов – которых, согласно переписи 2023 года, в Черногории 32,93% (а сербский язык считают родным и вовсе 43,18% населения). Кроме того, Черногория с 2022 года присоединилась к европейским санкциям против России, хотя это обходится маленькой стране в несколько сотен миллионов евро в год.

Именно с целью заместить российских туристов черногорские власти ввели постоянный безвизовый режим для Азербайджана, Катара, Кувейта и Турции, и сезонный – для Саудовской Аравии и Египта. Но теперь Черногории пришлось сделать шаг назад, и 29 октября МИД страны объявил, что пока не собирается вводить визы для россиян.

Однако упомянутый новый закон об иностранцах направлен прежде всего против граждан РФ, а также против живущих в стране десятилетиями (зачастую с рождения) людей с паспортами Сербии, – которым Черногория отказывается давать гражданство после распада Югославии. А перенаправить недовольство иностранцами с турок на русских и сербов – это в XXI веке дело техники.