У окружения Зеленского обнаружились серьёзные изменения в психике

Владимир Зеленский и его окружение пребывают в иллюзиях о скорой победе, и не замечают, что скоро могут лишиться всего.

Об этом в интервью американскому блогеру Стиву Дуднику заявил покинувший Украину музыкант и блогер Тарас Незалежко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Какое, по твоему мнению, видение будущего у окружения Зеленского? Понимают ли они, что Трамп у них может всё забрать? Они с Трампом доиграются, он и так не очень Зеленского любит, он совсем не любит его. Как ты думаешь, вообще-то, о чём они себе думают?», – спросил ведущий.