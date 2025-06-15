У бандеровцев дежавю: очень не нравится израильская формулировка «превентивный удар»

Вадим Москаленко.  
15.06.2025 21:25
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Как ни крути, обострение ирано-израильского конфликта происходит крайне не вовремя, и очень невыгодно Украине.

Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях в составе ВСУ Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Как ни крути, обострение ирано-израильского конфликта происходит крайне не вовремя, и очень невыгодно Украине....

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«Для нас в любом случае эта война невыгодна. Во-первых, цена на нефть растёт, а значит, Путин получит больше для кровавой войны против нас. И второе, дефицитные системы вооружений, в первую очередь, ракеты ПВО – уже идут в Израиль вместо того, чтобы идти на Украину…

Короче, нам желательно, чтобы эта война закончилась как можно быстрее, и при всех симпатиях к Израилю, мы должны думать о себе. И здесь есть два негатива. Нам нужна, чтобы эта война была недолгой – раз, и второе – лично мне очень не нравится объяснение этой войны – «превентивный удар». Это что-то напоминает», – сказал Луценко.

«Нельзя говорить, что эти превентивные удары неправильные, а эти правильные, здесь надо быть последовательными… Да, они бьют наших врагов, да, они бьют союзников Путина, это правда. И здесь, конечно, мои симпатии на стороне Израиля и израильской армии. Но очень опасно создавать прецеденты того, что в мире существует только право силы», – тревожился экс-генпрокурор.

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