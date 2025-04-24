Трамп вернется в переговоры после ухудшения позиций Украины – прогноз
Спецпредставитель США Стивен Уиткофф летит в Москву после провала переговоров в Лондоне, чтобы скоординировать позиции с Россией относительно дальнейших действий по украинскому треку.
Об этом в эфире видеоблога Натальи Влащенко заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Снижение уровня или вообще полупровал переговоров в Лондоне – это тоже результат. И результат, и причины этого результата Уиткофф повез в Москву обсуждать. Также очевидно, что США и Россия обсуждают проекты экономического сотрудничества. Напомню, Трамп – бизнесмен, Трамп заинтересован зарабатывать деньги. Есть высокий риск того, что вообще американо-российские отношения перейдут в двусторонний трек без учета проблем Украины, Европы, других мест. Они просто будут искать, как возможно вместе зарабатывать. Также, скорее всего, это главная цель, я думаю, что Уиткофф поехал в Москву синхронизировать американо-российскую позицию после лондонского провала, что они будут дальше делать.
Потому что у Трампа сейчас выбор: или, если Москва его убеждает, что договоренности возможны, что надо додавить или усилить давление на Украину и Европу. Если сейчас будет остановлена помощь Украине, например, будут введены какие-то дополнительные тарифы санкции в отношении Европы – это стратегия давления со стороны Трампа. Или Трамп использует этот момент для того, чтобы сказать: «Ну спасибо, вы меня не цените, вы не созрели к моему подходу, я ухожу. Может быть, вернусь через полгода, когда вам станет хуже, когда вы будете готовы принимать что угодно». Вот сейчас на этот перекресток вышел Трамп, и будет принимать дальше решение, как ему себя вести в отношении стратегии в Украине», – заявил Бортник.
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