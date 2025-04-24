Трамп вернется в переговоры после ухудшения позиций Украины – прогноз

Спецпредставитель США Стивен Уиткофф летит в Москву после провала переговоров в Лондоне, чтобы скоординировать позиции с Россией относительно дальнейших действий по украинскому треку.

Об этом в эфире видеоблога Натальи Влащенко заявил политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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