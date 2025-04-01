Трамп не показал свои «таланты переговорщика» и ведётся на дипломатические уловки Путина – иноагент Касьянов

Президент США Дональд Трамп не спешит обвинять Россию в «нарушении» перемирия.

Об этом в интервью беглому иноагенту Евгению Киселеву заявил бывший премьер-министр России, иноагент, либерал и нацпредатель Михаил Касьянов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Путин видит, что Трамп слабеет в своем переговорном процессе, он понял его переговорную тактику и видит, что уже в течение недели нет ответа на отказ от даже частичного прекращения огня в Черном море, когда он выставил эти немыслимые свои условия. Нет ответа.

И он продолжает увеличивать количество своих требований. И как одно из них, расширяя тему легитимности или нелегитимности Зеленского, он выдвигает – давайте введем временное управление.

Но даже в своем комментарии вчерашнем президент Трамп, вместо того, чтобы рассмотреть и ответить на путинский отказ от любых переговоров о прекращении огня, говорит, что он затягивает переговоры. А предложение о введении временного управления, он его не отвергает сразу», – возмутился Касьянов.