Террор надвигается с юга: ударные БПЛА ВСУ уже полетели из Казахстана

Десятки дронов ВСУ пролетели через территорию Казахстана 19 и 20 июня и атаковали объекты на территории Астраханской и Волгоградской областей России. Нельзя сказать, что эти действия были полной неожиданностью.

Одним из документальных подтверждений этих атак стало обнаружение в Каракиянском районе Мангистауской области упавшего и фактически не пострадавшего БПЛА английского производства Banshee Jet 80, дальность которого составляет 700 километров, а скорость достигает рекордных 720 км в час. Такие аппараты и пролетали через казахстанское воздушное пространство, чтобы напасть на Россию с тыла.

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В связи с этим официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сделала заявление с призывом к международной общественности обратить внимание на то, что Киев таким образом фактически наносит удар по Астане.

«Совершенно очевидно, что выпестованный натовцами преступный режим Зеленского представляет все более реальную и серьезную угрозу не только для России, но и для стран, с которыми Киев на словах пытается выстраивать конструктивный диалог», – отметила она.

Безусловно, Зеленский таким образом подставляет Токаева, втягивая его в конфликт на своей стороне, но необходимо посмотреть на данную ситуацию ещё шире. Ведь очевидно, что это не самостоятельная инициатива «незалежной», а целая стратегия Запада по использованию Казахстана и Центральной Азии для создания дуги напряжения на южных рубежах России.

Это снова поднимает острую тему осуществления диверсий, а теперь и массированных воздушных атак с территории РК. Тем более, что Астана молчит, не реагируя на факт использования своего воздушного пространства для нанесения ударов по своему официальному союзнику. Нельзя исключать, что и БПЛА ВСУ вовсе не летели по длинному маршруту через Чёрное море, Кавказ и Каспий, так как дальности у них для этого маловато, а вообще стартовали с приграничных регионов страны.

Интересно, что ПВО ВС РК не сбивали беспилотники, несмотря на то, что в эти же дни казахстанские и азербайджанские военные провели совместные масштабные военные учения «Каспийский бриз-2025», где отрабатывались как раз приёмы борьбы с воздушными целями.

Данная ситуация доказывает наше утверждение, высказанное в материале по нападению на российские военные аэродромы, когда прошла информация о переправке через РК деталей и взрывчатых веществ для терактов, о том что это «целенаправленная операция именно западных спецслужб, фактически установивших систему внешнего управления республикой, которая используется ими как перевалочная база».

Тем более надо учитывать, что Казахстан и Великобритания недавно подписали соглашение о военном сотрудничестве, что фактически ведёт к установлению Лондоном контроля над ВС РК и делает дальнейшие перспективы ОДКБ более чем туманными. Британская разведка в свою очередь очень вольготно себя чувствует на территории республики и способна активно оттуда действовать против России, в том числе и своими дронами.

Такая модель колониального подчинения правящей элиты англосаксам неизбежно ведёт к повторению и нарастанию таких атак, что требует решительных действий и оказания политического воздействия на первых лиц Казахстана и республик ЦА для недопущения их дальнейшей геостратегической переориентации на Запад.

Об этом пишет и известный казахстанский блогер Антон Бударов, практически бьющий в набат, предупреждая о насущной угрозе.

«Я думаю это как ничто иное подтверждает мои тезисы о том, что территория Казахстана будет использоваться как зона для совершения террористических актов в отношении Российской Федерации и Китая, и дроны это только начало, я бы сказал даже достаточно гуманное напоминание того, что нужно срочно принимать меры и никакие «таможенные ограничения» ситуацию не исправят и даже не повлияют на нее», – отмечает он.

Война и теракты заставляют менять подходы и оценки, в том числе и в отношении «союзников», особенно, если самая протяженная граница оказывается не прикрытой и под ударом.