Казахстан в украинской «Паутине». «Союзник» превратился в перевалочную базу врагов России

Сначала в социальных сетях, затем военкоры, а потом и крупные издания, ссылаясь на свои источники в силовых органах, стали писать о том, что дроны и взрывчатку, которую СБУ использовали для нападения на военные аэродромы в России 1 июня, перевозили через территорию Казахстана.

Возникает резонный вопрос – почему Астана допустила это и отказывается признавать сей факт?

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Если в первый момент официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров отмахивался от этих сообщений как от фейков, заявив, что эти слухи якобы разгоняют некие российские анонимные телеграм-каналы, то после публикации статей в «Коммерсанте» и в «Блокноте» Акорда вообще затихла, словно воды в рот набрала.

Тем временем, уже и в РК из разных источников просачивается информация о том, что внутри силовиков идёт обсуждение того, как вообще такое могло произойти. Правда, не ясно, к каким выводам могут они прийти, когда это стало уже системной проблемой.

Дело даже в том, что в Астане вообще не намерены официально и честно согласиться с доводами, что сотни, если не тысячи беспилотников, собранных и начиненных взрывчаткой в Челябинской области, были незаконно переправлены через территорию Казахстана. Если этого не будет сделано, то подобное может повториться и впредь.

В связи с этим поднимаются неудобные темы о причастности к данной операции уже западных спецслужб, фактически установивших систему внешнего управления республикой, которая используется ими как перевалочная база.

Это тем более актуально в свете информации о том, что год назад таможенная служба Казахстана получила от USAID оборудование для постоянного мониторинга границы и предотвращения ввоза в Россию товаров двойного назначения. Таким образом якобы Астана осуществляла соблюдение санкций, введённых Западом в отношении Москвы.

По мнению ряда экспертов, это оборудование фактически контролируется американской разведкой. Ситуация выглядит парадоксальной, учитывая, что ранее Казахстан неоднократно задерживал беспилотники, предназначенные для России из Киргизии и Китая. Более того, из-за таких мер Бишкек и Ташкент вынуждены были выстраивать новый обходной маршрут для торговли с Москвой в обход Казахстана через Каспий.

Проникновение же этих украинских беспилотников, вместе со взрывчаткой и другими компонентами, через Казахстан, указывает не просто на возможные серьёзные провалы в системе контроля на границе. Возникает вопрос о действительной эффективности этой системы слежения и о возможных причинах её неспособности предотвратить данную контрабанду. Получается, что она работает в одни ворота и, наоборот, способствует провозу средств для ведения диверсионной войны против России.

То, что такие операции проворачивались через территорию РК уже не в первый раз подтверждает и казахстанский блогер Антон Бударов, который привёл недавний пример подрыва взрывчатых веществ, перевозимых сотрудниками украинских спецслужб.

«Напомню, что на ЖД путях в Казахстане также взорвался вагон, так вот по данным моего источника, украинские боевики в вагоне перевозили взрывчатку на территорию России, но произошла детонация. То есть они теракты и на территории РК проводят, просто это скрывают по политическим мотивам», – отмечает эксперт.

Как видим, если никаких выводов в Астане не сделали и в прошлый раз, то нет никаких гарантий, что они будут сделаны и сегодня. Похоже на то, что казахстанские власти попросту закрывали на такие «шалости» глаза, позволяя это делать иностранным спецслужбам.

За это говорит тот факт, что вместо выражения скорби и сочувствия по поводу погибших людей и детей 1 июня в терактах в разных регионах России, местные провластные политологи, такие как Марат Шибутов, разразились информационной кампанией высмеивания и дискредитации ФСБ и российской системы безопасности.

Раз так, то надо уже серьёзно задумываться об укреплении южных рубежей и нейтрализации реальных угроз.