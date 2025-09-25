Украинские нацисты атакуют Белгород беспрецедентным количеством fpv-дронов, устраивая настоящий террор против гражданского населения.

Об этом в эфире радио «КП» заявил российский военкор Александр Коц, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Регулярно [противник] даёт повод для ответов. Вот, за Белгород можно по три раза в день отвечать на год вперёд. Не слишком часто об этом говорим, но то, что сейчас происходит в Белгороде, – это настоящий государственный террор со стороны недогосударства Украина.

Ещё до начала выборов, с 10 сентября начались массированные налёты fpv-дронами. Они, к сожалению, имеют технологическую возможность долетать. И город постоянно слышит звуки автоматные, пулемётные, взрывы сбиваемых дронов. Ежедневно огромное количество мирных граждан получают ранения, кто-то погибает, как во вторник это произошло. …

Даже идеально выстроенная в этом регионе система безопасности неспособна справиться с таким количеством дронов, которые летят на город. Совершенно бессмысленно летят, бесцельно. Нет в городе военных целей, по которым надо было бы запускать fpv-дроны, это всё летит на гражданскую инфраструктур… Вот, за это можно по три раза на день отвечать Украине. А уж за Форос…», – рассказал Коц.