Суд в Гааге разрешил депортировать 1700 смуглокожих «украинцев»

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Агентство AFP сообщает, что суд голландской Гааги разрешил депортацию 1700 беженцев от войны на Украине. Отмечается, что решение касается около 1700 граждан третьих стран, которые на 24 февраля 2022 года жили на Украине, учились или работали там, а затем бежали оттуда из-за боевых действий.

Многие из кандидатов на депортацию из Нидерландов – граждане Алжира, Турции и Пакистана.

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«Госсовет Нидерландов еще в 2024 году разрешил отозвать у них статус беженцев и временную госзащиту. Но тогда против этого были поданы судебные иски, решение также должен был утвердить Европейский суд в Люксембурге. Теперь этот вердикт окончательно утвержден. Всего в Нидерландах сейчас около 118 тысяч украинских беженцев», – говорится в публикации.

Агентство напоминсает, что еще в феврале нынешнего года в Европейском Союзе заговорили о необходимости пересмотра в сторону ужесточения норм базовой Конвенции ООН о беженцах, чтобы упростить высылку просителей убежища.

Как тогда писало британское издание The Times, все больше государств Евросоюза склоняются к тому, что конвенция, принятая в 1951 году и подписанная 144 государствами, уже не соответствует вызовам времени.

В проекте, который был подготовлен Польшей и вынесен на обсуждение главами МИДов стран ЕС, говорилось, что конвенция принималась «в совершенно иной геополитической ситуацией, чем сегодня».

«Необходимо более широко рассмотреть круг проблем, с которыми мы сталкиваемся. Отсутствие альтернатив приему заявлений на предоставление международной защиты и соблюдение принципа невыдворения, безусловно, требуют глубокого обсуждения», – говорилось в документе, с которым ознакомилась The Times.