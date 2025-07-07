Старовойт найден мёртвым. Инсценировка, «поступок офицера» или «достойный презрения»?

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Уволенный сегодня президентом РФ Владимиром Путиным экс-министр транспорта Роман Старовойт найден застрелившимся. Украинская пропаганда тут же ухватилась за версию о том, что причиной отставки и последующей трагедии стал транспортный коллапс в российских аэропортах во время атаки дронов ВСУ на выходных.

Однако, как выясняется, против Старовойта дал показания бывший глава Курской области Алексей Смирнов. Он сменил его в регионе в мае прошлого года за несколько месяцев до вторжения ВСУ. Также показания против Старовойта дали бывший гендиректор Корпорации развития области Владимир Лукин и депутат облсовета Максим Васильев.

Все трое сейчас находятся в СИЗО по громкому делу о хищении 19 бюджетных миллиардов, выделенных на строительство оборонительных укреплений под Курском. Подписи Старовойта стоят под разрешением Корпорации самой определять субподрядчиков.

«Видимо уголовное дело стало неизбежным, и он решил закончить вот так», – объясняет суицид экс-министра обозреватель Борис Рожин.

«Непотопляемый и опасный аппаратчик. Но, видимо, после Курской области ему не простили промахи и, возможно, скоро должны были быть приняты меры», – пишет военкор Роман Сапоньков.

Журналист Дарья Митина оправдывает самоубийство.

«Достойный офицерский поступок, на который сегодня способны немногие. Времена, когда такое было сплошь и рядом, давно прошли», – пишет она.

Украинский блогер Анатолий Шарий сожалеет, что счеты с жизнью не сводят киевские коррупционеры.

«В России чиновники стреляются из-за того, что их уличают в разворовывании средств на защитных сооружениях. В Украине чиновники получают повышения после разворовывания средств на защитных сооружениях. «Никогда мы не будем братьями!» – иронизирует Шарий.

Российский публицист Сергей Мардан с ним не согласен.

«Старовойт подал пример для многих. Не многие ему последуют. Его преемник на губернаторской должности Смирнов жив и здоров. Стреляться он, конечно, не будет», – пишет Мардан.

«В целом, такой поступок, с учетом всех обстоятельств, я уважаю (хотя и не по-христиански это). Например, ни один из замов бывшего министра обороны, которые уличены в огромных кражах, на такое оказались не способны. Хотя, как по мне, раз уж так решил, то лучше бы на СВО пошел в реальные штурма. При этом, конечно нельзя исключить и инсценировку самоубийства. Такую бы версию я тоже не исключал», – развивает тему блогер Юрий Подоляка.

Медиатехнолог Константин Долгов соглашается с ним и накидывает еще несколько версий.

«Некие лица или структуры, возможно зарубежные, убили его, чтобы свалить всё на российскую власть и показать миру «кровожадность Кремля»… Теракт. Тогда нужно ждать публичных заявлений, кто из террористических группировок возьмёт на себя ответственность», – пишет Долгов.

Политолог Иван Скориков осуждает самоубийцу.