Стармер вот-вот официально объявит Россию «непосредственной и серьёзной угрозой» Великобритании

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Премьер Кир Стармер намерен объявить Россию «непосредственной и серьёзной угрозой» Великобритании, пишет британское издание The Guardian

130-страничный документ, написанный тремя советниками премьер-министра Кира Стармера, предупредит о «непосредственной и неотложной» опасности, исходящей от России, и, как ожидается, будет в значительной степени основан на уроках, извлеченных из войны на Украине.

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Но внимание будет также сосредоточено на Китае, который не описывается как враг, а как «изощренный и настойчивый вызов», который временами был готов сотрудничать с Москвой, а также на двух меньших «региональных разрушителях» — Иране и Северной Корее.

«Великобритания вступает в «новую эру угроз», в которой дроны, искусственный интеллект и другие технологии меняют характер ведения войны глубже, чем когда-либо в истории, — к такому выводу, как ожидается, придёт стратегический оборонный обзор, подготовленный по поручению правительства.

В нем будет нарисована картина самой высокой военной и безопасной угрозы со времен окончания холодной войны, хотя в нем предусмотрительно не будет сказано, что интенсивность кибер- и диверсионной деятельности Москвы означает, что Великобритания уже вступила в войну с Россией.

Ожидается, что документ Министерства обороны также коснется нехватки финансирования и численности войск в самой Великобритании. По прогнозам издания, готовящийся документ, скорее всего, будет использован для обоснования значительного увеличения среднесрочных расходов на оборону, которые, как ожидается, будут согласованы на саммите НАТО в июне и могут составить более 50 млрд фунтов стерлингов в реальном выражении.

Анализ, составленный группой под руководством бывшего генерального секретаря НАТО Джорджа Робертсона, повторит обязательство, принятое Стармером в феврале, увеличить оборонный бюджет до 2,5% ВВП к 2027 году и до 3% в следующем парламенте.

Сейчас Министерство обороны и Министерство финансов Британии спорят о том, следует ли включать обязательство по увеличению численности армии с целевого показателя в 73 000 человек.

Данные этой недели показывают, что численность британской армии упала ниже целевого показателя до самого низкого уровня со времен Наполеона и ранее: по состоянию на 1 апреля численность постоянно обученных солдат составила 70 860 человек, что на 2,3% меньше, чем годом ранее.

Военный источник сообщил, что министр обороны Джон Хили, постоянный критик сокращения численности армии в оппозиции, добился обещания увеличить армию на несколько тысяч человек, однако Министерство обороны заявило, что не признает эти предположения.

Обязательство увеличить численность армии на 5000 человек, если набор будет осуществлен, будет стоить около 2,5 млрд фунтов стерлингов в год на дополнительную зарплату, жилье, снаряжение и другие ресурсы. Но в случае успеха это поможет военным справиться с тем, что, вероятно, будет расти в ближайшие годы.

Питер Рикеттс, бывший советник по национальной безопасности, заявил, что, хотя для Министерства обороны имело бы смысл тратить больше средств на беспилотники, кибервозможности и искусственный интеллект, «еще один урок Украины заключается в том, что масса имеет значение с точки зрения рабочей силы и оборудования» — и что в конечном итоге потребуется выделение ресурсов в размере 3,5% ВВП.

Министерство обороны Британии выделит дополнительно 1,5 млрд фунтов стерлингов на улучшение условий проживания военных, включая срочную модернизацию 1000 худших домов, а также планирует создать добровольную охрану для защиты аэропортов и других важных объектов от беспилотников и других неожиданных атак со стороны враждебных государств, пишет издание.

Ожидается, что Стармер подпишет документ уже послезавтра, после чего министр обороны Хили подаст его на рассмотрение Палаты общин.