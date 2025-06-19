США всем видом показали, что Украина их не интересует

Состоявшийся недавно саммит «Большой семерки» показал, что Украина все ниже опускается в списке приоритетов остального Запада.

Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил украинский политолог Руслан Бортник, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас с вами вопросы должны вызывать отсутствие совместного заявления по Украине и вообще заявления, которое касалось бы Украины. Это уже очень серьезный знак. И причем на фоне того, что там пять или шесть даже заявлений все-таки было сделано на G-7. И по искусственному интеллекту, и о контрабанде, и о мигрантах, и о критических материалах, о безопасности Израиля было сделано заявление, и о лесных пожарах – об Украине ни слова.

Во-вторых, существует значительный риск того, что ситуация повторится во время саммита НАТО, ближайшего, то есть уже СМИ об этом пишут – серьезная смена стратегии США, и США всем своим видом демонстрируют, что это не их война и не их интерес», – заявил Бортник.