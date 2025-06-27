США спихнули Украину на плечи Европы – львовский пропагандист-русофоб
США окончательно спихнули Украину на плечи Европы, потому что поняли, что киевский режим не настроен на мирный процесс, а хочет вечной войны.
Об этом в эфире эмигрантского радио «UA Chicago» заявил львовский пропагандист-русофоб Остап Дрозов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Украина будет откуплена, дана на откуп Европы. Америке выгодно сейчас спихнуть Украину на плечи Европы. По той причине, что, во-первых, Украина отклонила визию Трампа относительно прекращения войны. Нам это не подходит, и мы здесь больше прилеплены к видению европейскому, которое заключается в заинтересованности в войне. Поскольку ни Рютте, ни страны Балтии уже этого не скрывают, что прекращение войны им менее выгодно, поскольку это дает возможность России больше аккумулировать силы уже для более прямых столкновений со странами НАТО…
Америка окончательно заняла позицию спихнуть Украину, поскольку здесь есть другие желания. Здесь больше есть желание быть в вечной войне, чем думать о способах выхода из нее», – заявил Дроздов.
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