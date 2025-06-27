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США окончательно спихнули Украину на плечи Европы, потому что поняли, что киевский режим не настроен на мирный процесс, а хочет вечной войны.

Об этом в эфире эмигрантского радио «UA Chicago» заявил львовский пропагандист-русофоб Остап Дрозов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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